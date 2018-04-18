Как в Белоруссии собираются регулировать интернет-пространство

Белорусский парламент готовится рассмотреть поправки в закон о СМИ. Предлагается ликвидировать анонимность сетевых комментариев, регистрировать интернет-ресурсы в качестве массмедиа, повысить ответственность их владельцев за распространение запрещённой информации. По мнению сторонников инициативы, это позволит навести порядок в интернет-пространстве. Противники нововведений считают, что они направлены на установление полного госконтроля над распространением информации в сети. RT изучил предлагаемые поправки.

Постоянная комиссия по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты белорусского парламента в начале апреля представила на общественное обсуждение поправки к закону «О средствах массовой информации». Изменения разработаны Министерством информации страны. Большинство из них касается интернет-изданий. Рассмотреть законодательную инициативу депутаты планируют на этой неделе.

Основные нововведения — это добровольная регистрация интернет-ресурсов в качестве СМИ (для них вводится термин «сетевые издания»), а также обязательная идентификация лиц, размещающих материалы и комментарии на интернет-сайтах и форумах.

Кроме того, закон о СМИ предлагается дополнить статьёй, которая обяжет владельца любого интернет-ресурса анализировать его содержание, не допускать размещения информации, распространение которой запрещено или ограничено законодательством страны, а также материалов, содержащих нецензурные слова и выражения, выполнять другие требования законодательства в сфере массовой информации — даже если сайт не зарегистрирован как СМИ.

Также сохранится право государственных органов ограничивать доступ к интернет-ресурсам своим решением, без предупреждения Министерства информации, если сайт будет распространять противозаконную информацию.

Александр Лукашенко. По мнению экспертов, эти меры направлены на противодействие «глобальной мировой войне», которая ведётся через СМИ и интернет. Об этой угрозе в декабре прошлого года заявлял президент Белоруссии

«Сегодня интернет, СМИ наполнены мнениями псевдоаналитиков, которые пытаются разрушить стабильность и спокойствие в нашем обществе. И не только в нашем», — отметил Лукашенко.

Авторы инициативы также предлагают обязать редакции телеканалов «обеспечить объём телепередач белорусского национального производства не менее 30%». Отдельный блок изменений направлен на защиту детей. Например, будет запрещено «распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий».

«Вместо гуляйполя злословия мы получим комфортную интернет-среду, защищённую законом, который сделает наше собственное посещение сети более удобным, а пребывание там наших детей — более безопасным», — так описал ожидаемые властями изменения после принятия поправок министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич.

За и против

Законопроект вызвал дискуссию в белорусском обществе. По одну сторону оказались «государственники», принявшие точку зрения главного разработчика поправок — Министерства информации. Их позицию на сайте государственного информагентства БелТА сформулировал замминистра информации Павел Лёгкий

По его словам, в Европе уже давно действуют правовые нормы, аналогичные предлагаемым сейчас в Белоруссии. В качестве примера чиновник приводит акт о законности в сети, принятый в 2017 году в Германии. Согласно этому документу, владельцев соцсетей ожидают крупные штрафы — до 50 млн евро, — если они не будут удалять противозаконный контент.

По мнению разработчиков законопроекта, регистрация интернет-ресурсов в качестве СМИ повысит ответственность их владельцев. Однако даже после принятия поправок упор будет делаться на добровольность регистрации.

Так, проходить регистрацию в качестве СМИ не нужно будет блогерам, работающим в соцсетях или ведущим собственный канал на YouTube.

Противники изменений в законодательстве считают, что главная цель поправок — не просто установить полный госконтроль над распространением информации в интернете, но и обеспечить приоритет для государственных интернет-ресурсов. Как говорит главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова , в первую десятку самых популярных у белорусов сайтов входят только два собственно белорусских интернет-ресурса (остальные — российские или международные). Причём оба этих ресурса — негосударственные (TUT.BY и Onliner.by). Государственные сайты в рейтинге популярности появляются только с 29-й позиции.

«Идея уравнять в правах и обязанностях традиционные СМИ и интернет-медиа справедлива. Непонятно только, почему это нужно делать путём ужесточения регулирования интернет-медиа, а не наоборот — полным или частичным снятием уже существующих избыточных требований к традиционным СМИ», — отметил основатель портала TUT.BY Юрий Зиссер.

По его мнению, авторы законопроекта игнорируют тот факт, что белорусский сегмент сети — лишь ничтожная доля всего интернета.

Mail.Ru, «Бессмысленно блокировать или удалять информацию, которую можно быстро найти на других сайтах, а тем более лишать регистрации медиа, которые допустили её публикацию… Мы не можем заблокировать «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» Google , Facebook в обозримом будущем, как минимум по политическим причинам, — пишет Зиссер. — Да и какая польза от интернета без поиска, почты, мессенджеров? Мы же не Россия и не Китай , где есть собственные сервисы. Получается, регулирование де-факто распространяется только на белорусские сайты, что ставит их в худшие условия по отношению к зарубежным ресурсам».

Острую реакцию белорусских правозащитников вызвала инициатива по ликвидации анонимности интернет-комментариев — реальная личность комментатора будет известна владельцу сайта.

Однако представители интернет-сообщества считают эту меру оправданной.

«Ликвидация анонимности интернет-комментаторов снимет массу юридических проблем. Ведь сейчас, если анонимный человек в комментах кого-то оскорбил, достаётся всем — от владельца сайта до провайдера», — пояснил в беседе с RT замдиректора минской компании-провайдера Вадим Мещанцев.

По мнению белорусского политического блогера Валерия Щукина, многие поправки, предложенные Мининформации, избыточны.

«Если я у себя в блоге начну рекламировать наркотики или призывать к насилию, я и так попаду под действие самых различных законов. Если я кого-то оболгу, искажу информацию — это опять-таки карается статьями УК. А комментарии, которые анонимно оставляют провокаторы… Знаете, таких троллей при желании легко вычисляет любая спецслужба. Так что, я считаю, чиновники просто перестраховываются», — отметил Щукин.

Медиаэксперт Иван Бамбизов в беседе с RT подчеркнул, что среди чиновников, в том числе отвечающих за идеологию, поправки воспринимаются неоднозначно.

«С одной стороны, действительно, они получают больше инструментов для борьбы с деструктивной и антигосударственной информацией. С другой — многие понимают, что недовольные пользователи с лёгкостью могут перейти на российские или украинские ресурсы — и любая идеологическая работа будет бесполезной», — подытожил Бамбизов.