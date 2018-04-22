В «Аптекарском огороде» заработал фонтан

Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

"В рамках весеннего фестиваля цветов, в Зеркальном канале ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» заработал первый фонтан в Москве . Другие фонтаны в столице запустят не ранее конца апреля", — сказала она, передает Агентство «Москва»

Архипова также добавила, что скоро в Зеркальный канал переселят японских карпов кои и других рыб. Задача плавающего фонтана — максимально насытить воду кислородом, чтобы рыбы оставались здоровыми, чувствовали себя уютно и радовали посетителей подводными играми.

А в настоящий момент в «Аптекарском огороде», несмотря на холодную погоду, уже цветут тюльпаны, нарциссы, необозримые ковры медовых первоцветов, кандыки, верески, подснежники, альпийские фиалки, примулы, редкие орхидеи, кактусы и другие растения.

20 апреля пробный запуск фонтанов произвели на Манежной площади.

Перед открытием сезона специалисты традиционно проверяют работу фонтанных комплексов в тестовом режиме: отлаживают их гидротехнические и электрические системы, обновляют насосное оборудование, подводные светильники и струеобразующие элементы.

Всего в столице сейчас насчитывается около 600 фонтанов. Их общегородское открытие обычно приходится на конец апреля.

В прошлом году сезон фонтанов в Москве официально открылся 29 апреля. Закрытие состоялось 3 октября.