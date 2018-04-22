Ещё
В «Аптекарском огороде» заработал фонтан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Аптекарском огороде» заработал фонтан 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
"В рамках весеннего фестиваля цветов, в Зеркальном канале ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» заработал первый фонтан в Москве. Другие фонтаны в столице запустят не ранее конца апреля", — сказала она, передает Агентство «Москва».
Архипова также добавила, что скоро в Зеркальный канал переселят японских карпов кои и других рыб. Задача плавающего фонтана — максимально насытить воду кислородом, чтобы рыбы оставались здоровыми, чувствовали себя уютно и радовали посетителей подводными играми.
А в настоящий момент в «Аптекарском огороде», несмотря на холодную погоду, уже цветут тюльпаны, нарциссы, необозримые ковры медовых первоцветов, кандыки, верески, подснежники, альпийские фиалки, примулы, редкие орхидеи, кактусы и другие растения.
20 апреля пробный запуск фонтанов произвели на Манежной площади.
Перед открытием сезона специалисты традиционно проверяют работу фонтанных комплексов в тестовом режиме: отлаживают их гидротехнические и электрические системы, обновляют насосное оборудование, подводные светильники и струеобразующие элементы.
Всего в столице сейчас насчитывается около 600 фонтанов. Их общегородское открытие обычно приходится на конец апреля.
В прошлом году сезон фонтанов в Москве официально открылся 29 апреля. Закрытие состоялось 3 октября.
Москва24: последние новости
Британские спецслужбы признали невозможность полной защиты от кибератак В Госдуме отреагировали на предложение ввести штрафы для беременных женщин Тулеев заявил о скором уходе из политики
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстонец избил украинца из-за спора о России162
Немцы хотят вернуть Россию в G8120
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной57
Умер самый старый человек на Земле14
Госдеп призвал Украину поднять цены на газ148
Видео
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение