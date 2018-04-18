«Газпром» и Saudi Aramco будут развивать сотрудничество в газовой сфере

Российский концерн «Газпром» и саудовская государственная компания Saudi Aramco подписали дополнения к меморандуму о взаимопонимании, которое направлено на расширение возможных сфер сотрудничества. Об этом сообщило управление информации «Газпрома».

Документ был подписан во время рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, а также президентом Saudi Aramco Амином Нассером . Стороны планируют создать координационный комитет для реализации меморандума. «На переговорах была дана положительная оценка перспектив взаимодействия в газовой сфере», — уточняется в сообщении.

Меморандум о взаимопонимании в области международного газового сотрудничества стороны подписали в октябре 2017 года. Он предполагает, что компании будут вместе заниматься разведкой, добычей, транспортировкой и хранением газа, а также разрабатывать проекты в области сжиженного газа (СПГ).