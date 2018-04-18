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Минспорт: законопроект об ответных мерах на санкции США не коснется легионеров
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Минспорт: законопроект об ответных мерах на санкции США не коснется легионеров 

Rambler News Service 41 минуту назад
Законопроект об ответных мерах на новые санкции США не подразумевает ограничений на работу иностранных спортсменов и тренеров в России, сообщили RNS в пресс-службе Минспорта.
Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» был внесен на рассмотрение Госдумы 13 апреля. Одним из пунктов законопроекта был «запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации граждан Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов».
«Законопроект не вводит какие-либо обременения в отношении российских спортсменов и тренеров, уезжающих работать за рубеж, и не ограничивает профессиональные спортивные клубы в привлечении к трудовой деятельности иностранных спортсменов и тренеров», — сообщили в ведомстве.
В Минспорте подчеркнули, что ограничения на работу иностранцев в России может быть обсуждено в правительстве, и министерство будет участвовать в работе над законопроектом.
«Конкретные ограничения могут быть установлены соответствующим актом правительства Российской Федерации. Минспорт России в рамках своей компетенции примет участие в работе над таким актом», — отметили в ведомстве.
В данный момент законопроект направлен на рассмотрение президенту России Владимиру Путину, правительству, Совету Федерации, комитетам Госдумы, а также в Общественную и Счетную палаты.
Член комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев сказал RNS, что выступает против запрета на привлечение легионеров. «Я думаю, что этот вариант никто не рассматривал. Спорт нельзя делать инструментом политики», — сказал он.
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал RNS, что российские спортивные клубы заключают контракты с иностранными спортсменами и тренерами именно как с высококвалифицированными специалистами.
«У нас все спортсмены оформляются в качестве высококвалифицированных специалистов. Те, кто зарабатывает более 2 млн рублей в год, имеют право оформляться именно как высококвалифицированные специалисты. Для клубов это очень удобно: налоги сокращаются с 30% до 13%. К тому же для таких специалистов упрощена процедура оформления», — сказал RNS Прокопец. Он также усомнился в том, что запретительная мера на иностранных специалистов в сфере спорта может быть принята.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
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