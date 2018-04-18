На Урале перешли к осознанному энергосбережению

Золотые годы энергосбережения пришлись на начало нынешнего десятилетия: был принят соответствующий закон, из федерального бюджета стали выделять субсидии на региональные программы, в бюджетных учреждениях и на предприятиях начались энергоаудиты, а самые настойчивые предприниматели принялись заключать первые энергосервисные контракты. Однако вскоре федеральные деньги закончились, вместо настоящего энергоаудита организации начали за копейки покупать в Интернете поддельные паспорта, а весь потенциал экономии был исчерпан после того, как в зданиях поменяли лампочки.

Оно же в скором времени установит и новые цели, поскольку уже ясно, что к 2020 году 40-процентного сокращения энергоемкости ВРП достичь не удастся. Фактор осознанного изменения энергоемкости экономики, когда снижение ресурсопотребления происходит за счет модернизации, в России находится на уровне 0,5-0,7 процента в год. Для сравнения: в Европе — от 1,5 процента. Это означает, что имеющиеся показатели достигаются (или подгоняются) практически случайно. Например, когда в маленьком городе вместо старого детсада открывают новый, вся муниципальная система образования в отчетах повышает энергоэффективность, однако совершенно непонятно, как ее наращивать на будущий год. Поэтому повышение осознанности — одна из ближайших задач и бизнеса, и власти.

Они возлагают большие надежды на готовящийся законопроект, который позволит частному инвестору инициировать проведение конкурса на заключение и последующую реализацию энергосервисных контрактов (ЭСК), а не ждать, когда его объявят чиновники.

Для энергосервиса остается острой проблема возврата инвестиций: никто пока так и не придумал, что делать с заказчиком, который не платит в срок

Всего в прошлом году в России было заключено контрактов на сумму 17,4 миллиарда рублей. В тройке регионов-лидеров оказалась Свердловская область . Кстати, в предыдущем году список передовиков был совершенно иным, например, на втором месте стояла Челябинская область . Но рынок развивается стремительно. Член совета ассоциаций энергосервисных компаний РАЭСКО Вячеслав Ляшук отмечает, что за последние шесть лет он вырос на порядок: еще в 2011 году все контракты оценивались в 73,5 миллиона.

— Рынок стал привлекательным для крупных компаний. Законодательная база тоже идет навстречу, например, сейчас по-новому считают экономию электроэнергии, а раньше приходилось искать правду в судах, — говорит Ляшук.

Еще одна тенденция — увеличение сроков действия контрактов: сегодня каждый третий заключается на пять лет, а едва ли не половина заключена на 7-8 лет. Это связано, с одной стороны, с тем, что энергосберегающие мероприятия окупаются небыстро. С другой, законодательство наконец-то позволило подписывать контракты сроком более трех лет и бюджетникам.

Эксперты уверены, что прорыв состоялся: энергосервис в регионах «взлетел», однако остается ряд проблем. Так, в школах, детсадах, горадминистрациях, как правило, нет специалистов по энергосбережению, поэтому инвесторам сложно находить общий язык с заказчиками. Нет гарантий, что по конкурсу контракт достанется компании, которая уже вложилась в аудит и предварительную разработку проекта. Наконец, остается острой проблема возврата инвестиций: за все годы никто так и не придумал, что делать с заказчиком, который не платит в срок.

Но есть и позитивные результаты. Благодаря механизму ЭСК в городах УрФО успешно модернизированы системы уличного освещения. С точки зрения возврата инвестиций именно «свет» сейчас максимально понятен и заказчикам, и исполнителям.

По словам замдиректора екатеринбургского филиала федеральной телекоммуникационной компании Владимира Казанцева, типовое решение включает замену низкоэффективных светильников и внедрение системы дистанционного управления, позволяющей снижать яркость света на неоживленных участках дорог, оперативно выявлять перегоревшие лампы и т.д. Итог — экономия электроэнергии до 85 процентов за счет снижения потребления. До 45 процентов средств можно сэкономить на эксплуатации.

— Инвестиционный энергосервисный проект позволяет модернизировать устаревший парк светильников без бюджетного финансирования — за счет исполнителя, позволяя снизить бюджетные расходы, в том числе и на обслуживание системы: во время действия контракта все технические проблемы лежат на исполнителе, — подчеркивает Казанцев.

Например, после установки 1292 светодиодных светильников в городе Качканаре затраты на электроэнергию за 2017 год сократились с четырех миллионов до 800 тысяч рублей.

Энергосервисный проект позволяет модернизировать уличное освещение без бюджетного финансирования

А вот в Челябинской области сделали упор на ЭСК в области теплоснабжения: в этой сфере заключено 42 контракта, еще четыре — комплексные. Всего в регионе работают 84 ЭСК на 805 миллионов рублей.

— В 2017 году с привлечением от инвесторов 240 миллионов рублей мы закрыли 22 котельные, которые приносили убытки порядка 61 миллиона рублей, — рассказывает представитель челябинского минстроя Павел Самсонов . — До 2022 года планируем закрывать по 10-12 котельных в год.

Южноуральские бизнесмены смогли сделать то, о чем во многих регионах пока только говорят: несколько проектов начали работать в многоквартирных домах. То есть идеи «осознанной энергоэффективности» удалось донести до самых консервативных участников рынка — жителей.

— Две компании выходят напрямую на собственников, на общих собраниях терпеливо объясняют им все детали, — говорит Самсонов. — В итоге реализуются контракты по установке индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием и систем диспетчеризации.

Жители оплачивают тепло в прежнем объеме, а по достижении срока окупаемости (как правило, это два года) — по факту. Платеж при этом снижается на 40-50 процентов.

По мнению эксперта из Удмуртии Павла Берлинского, активизировать работу с жителями позволят такие меры, как увеличение тарифа на ресурсы для населения до экономически обоснованного, предоставление субсидий жителям многоквартирных домов в зоне реализации ЭСК.

— Надо продолжить предоставление господдержки, — уверен он. — Особенно это актуально для малых населенных пунктов, где срок окупаемости проектов ресурсосбережения достигает 60 лет, что не устраивает никого.

комментарий

— Энергосбережение — это не самоцель, а инструмент промышленного развития. Кстати, закон о промышленной политике запустил множество изменений, работающих с большим КПД, чем закон об энергосбережении. Например, это закон о переходе на наилучшие доступные технологии. В будущем году 300 крупных предприятий, 80 из которых находятся в УрФО, должны получить комплексные экологические разрешения и будут разрабатывать программы повышения экологической эффективности. В их составе порядка 40 процентов — про энергоэффективность.