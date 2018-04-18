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Журналист, менявший профессию. День рождения отмечает Виталий Игнатенко
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Журналист, менявший профессию. День рождения отмечает Виталий Игнатенко 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 19 апреля, советскому и российскому журналисту, общественному деятелю и бывшему генеральному директору ИТАР-ТАСС Виталию Никитичу Игнатенко исполняется 77 лет.
Гендиректором одного из ведущих информационных агентств страны Виталий Никитич проработал с 1991 по 2012 год. А в саму журналистику он пришел в 18 лет. Говорит, на втором курсе МГУ взяли в газету «Комсомольская правда». Как раз при нем в издании появилась полюбившаяся всем рубрика «Журналист меняет профессию».
По заданию редакции Виталий Игнатенко вместе с партизанами бродил по африканским джунглям, служил матросом, работал официантом в ресторане. Один раз пришлось даже отправиться в путешествие на Северный полюс, где он, кстати, отпраздновал свой день рождения.
— Кажется, в 1965 году мы с коллегами решили повторить путь путешественника-исследователя Рауля Амундсена и узнать, возможно ли добраться до Северного полюса современному человеку без лыж. В экспедицию отправился я один. Было нелегко. Но все-таки добрался до станции «Северный полюс-13», где и отпраздновал свой день рождения вместе с полярниками, — рассказывает Виталий Никитич. — Мне исполнилось тогда 24 года.
По его словам, таких примеров, когда приходилось праздновать именины в командировках, множество.
— Иногда, конечно, было не до празднований. Это нормальный журналистский труд, когда нельзя было упустить ни одной минуты, — говорит Игнатенко.
А в этот раз Виталий Никитич отмечает свой праздник в родном городе Сочи.
— Сядем за стол с друзьями детства, детьми и внуками. Это хороший повод, чтобы всех увидеть, — отмечает журналист.
К поздравлениям коллеги присоединился и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.
— С именем Виталия Никитича связана целая эпоха ТАСС. Могучая советская организация стала ведущим информационным агентством современной России. При этом гигантский авторитет в мире не только не был утерян, но и укрепился. И в этом его огромная заслуга, — говорит он. — Игнатенко добился того, что сохранились лучшие традиции советского информагентства, привнеся современный язык, новую культуру и демократические традиции.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ КО ВСЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯМ, КОТОРЫЕ ПРОЗВУЧАТ В ЭТОТ ДЕНЬ В АДРЕС ВИТАЛИЯ НИКИТИЧА, И ЖЕЛАЕТ ЕМУ КРЕПОГО ЗДОРОВЬЯ.
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