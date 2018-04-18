Журналист, менявший профессию. День рождения отмечает Виталий Игнатенко

Гендиректором одного из ведущих информационных агентств страны Виталий Никитич проработал с 1991 по 2012 год. А в саму журналистику он пришел в 18 лет. Говорит, на втором курсе МГУ взяли в газету «Комсомольская правда» . Как раз при нем в издании появилась полюбившаяся всем рубрика «Журналист меняет профессию».

По заданию редакции Виталий Игнатенко вместе с партизанами бродил по африканским джунглям, служил матросом, работал официантом в ресторане. Один раз пришлось даже отправиться в путешествие на Северный полюс, где он, кстати, отпраздновал свой день рождения.

— Кажется, в 1965 году мы с коллегами решили повторить путь путешественника-исследователя Рауля Амундсена и узнать, возможно ли добраться до Северного полюса современному человеку без лыж. В экспедицию отправился я один. Было нелегко. Но все-таки добрался до станции «Северный полюс-13», где и отпраздновал свой день рождения вместе с полярниками, — рассказывает Виталий Никитич. — Мне исполнилось тогда 24 года.

По его словам, таких примеров, когда приходилось праздновать именины в командировках, множество.

— Иногда, конечно, было не до празднований. Это нормальный журналистский труд, когда нельзя было упустить ни одной минуты, — говорит Игнатенко.

А в этот раз Виталий Никитич отмечает свой праздник в родном городе Сочи

— Сядем за стол с друзьями детства, детьми и внуками. Это хороший повод, чтобы всех увидеть, — отмечает журналист.

К поздравлениям коллеги присоединился и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман

— С именем Виталия Никитича связана целая эпоха ТАСС. Могучая советская организация стала ведущим информационным агентством современной России . При этом гигантский авторитет в мире не только не был утерян, но и укрепился. И в этом его огромная заслуга, — говорит он. — Игнатенко добился того, что сохранились лучшие традиции советского информагентства, привнеся современный язык, новую культуру и демократические традиции.