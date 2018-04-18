Глеб Никитин: «Во время посещения районов, я уделяю особое внимание встречам с активной общественностью и жителями»

Глава Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита в Городецкий район провел встречу с жителями. В ней приняли участие 280 жителей района, выступили 25 человек, прозвучало 37 вопросов. На встрече обсудили поддержку спорта, ремонт дорог, обновление парка школьных автобусов, развитие туризма, проблемы в сфере ЖКХ.

— Во время посещения районов, я уделяю особое внимание встречам с активной общественностью и жителями, — отметил перед началом общения Глеб Никитин. — Какие-то проблемы получается решить оперативно, какие-то характерны для многих районов региона и требуют системного подхода.

Так, директор МБОУ «Бриляковская средняя школа» Валентина Кудряшова сообщила, что один из школьных автобусов, используемых для подвоза учеников, требует замены.

— Проблему эту решим обязательно, — пообещал глава региона.

Как рассказал Глеб Никитин, разработана программа вывода из эксплуатации старых школьных автобусов. Планируется приобретение в лизинг 45 новых автобусов для перевозки детей..

Почетный житель Городца Валерий Салов сообщил о необходимости ремонта в Городецком краеведческом музее, 100 лет со дня основания которого будет отмечаться в 2020 году. Глеб Никитин поддержал проведение ремонта в музее, соответствующее решение будет принято после проведения дополнительной проверки.

На встрече выступила заслуженный тренер России Лариса Белова (первый тренер гимнасток Дины и Арины Авериных). Как отметила Лариса Белова, в Заволжье были воспитаны 3 Олимпийских чемпиона, Чемпионы мира и Европы.

— В Заволжье очень нужен новый спортивный зал. У нас очень много девочек хотят заниматься художественной гимнастикой, потому что у них есть примеры, — заметила тренер.

— Спасибо за вашу работу, — поблагодарил Ларису Белову Глеб Никитин. — Все районы должны понимать: если есть такие результаты, то и поддержка должна быть соответствующей. Новому спортивному залу по художественной гимнастике в Заволжье быть, и надо этот вопрос решить максимально быстро».

Житель Городца Андрей Возов отметил плохое состояние дорожного покрытия на ряде дорог в городе. По информации министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова, который присутствовал на встрече, в 2018 году на содержание областных дорог в Городце направлено более 140 миллионов рублей.

— Мы ремонтируем два участка дорог — в микрорайоне Галанино и подъезд к Городецкой ЦРБ, еще два участка ремонтирует муниципалитет, — добавил Вадим Власов . — Есть заявка от администрации на дополнительные 23 миллиона рублей.

Глеб Никитин поручил министерству транспорта и автомобильных дорог запланировать выделение средств, полученных в результате экономии по итогам торгов, на заявку Городецкого района.