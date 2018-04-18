Ещё
Глеб Никитин: «Во время посещения районов, я уделяю особое внимание встречам с активной общественностью и жителями»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глеб Никитин: «Во время посещения районов, я уделяю особое внимание встречам с активной общественностью и жителями» 

Нижегородская правда 53 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Глава Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита в Городецкий район провел встречу с жителями. В ней приняли участие 280 жителей района, выступили 25 человек, прозвучало 37 вопросов. На встрече обсудили поддержку спорта, ремонт дорог, обновление парка школьных автобусов, развитие туризма, проблемы в сфере ЖКХ.
— Во время посещения районов, я уделяю особое внимание встречам с активной общественностью и жителями, — отметил перед началом общения Глеб Никитин. — Какие-то проблемы получается решить оперативно, какие-то характерны для многих районов региона и требуют системного подхода.
Так, директор МБОУ «Бриляковская средняя школа» Валентина Кудряшова сообщила, что один из школьных автобусов, используемых для подвоза учеников, требует замены.
— Проблему эту решим обязательно, — пообещал глава региона.
Как рассказал Глеб Никитин, разработана программа вывода из эксплуатации старых школьных автобусов. Планируется приобретение в лизинг 45 новых автобусов для перевозки детей..
Почетный житель Городца Валерий Салов сообщил о необходимости ремонта в Городецком краеведческом музее, 100 лет со дня основания которого будет отмечаться в 2020 году. Глеб Никитин поддержал проведение ремонта в музее, соответствующее решение будет принято после проведения дополнительной проверки.
На встрече выступила заслуженный тренер России Лариса Белова (первый тренер гимнасток Дины и Арины Авериных). Как отметила Лариса Белова, в Заволжье были воспитаны 3 Олимпийских чемпиона, Чемпионы мира и Европы.
— В Заволжье очень нужен новый спортивный зал. У нас очень много девочек хотят заниматься художественной гимнастикой, потому что у них есть примеры, — заметила тренер.
— Спасибо за вашу работу, — поблагодарил Ларису Белову Глеб Никитин. — Все районы должны понимать: если есть такие результаты, то и поддержка должна быть соответствующей. Новому спортивному залу по художественной гимнастике в Заволжье быть, и надо этот вопрос решить максимально быстро».
Житель Городца Андрей Возов отметил плохое состояние дорожного покрытия на ряде дорог в городе. По информации министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова, который присутствовал на встрече, в 2018 году на содержание областных дорог в Городце направлено более 140 миллионов рублей.
— Мы ремонтируем два участка дорог — в микрорайоне Галанино и подъезд к Городецкой ЦРБ, еще два участка ремонтирует муниципалитет, — добавил Вадим Власов. — Есть заявка от администрации на дополнительные 23 миллиона рублей.
Глеб Никитин поручил министерству транспорта и автомобильных дорог запланировать выделение средств, полученных в результате экономии по итогам торгов, на заявку Городецкого района.
Председатель совета дома № 7 по улице Доброй Василий Гришин рассказал Глебу Никитину о ненадлежащем состоянии дома, построенном для переселения жителей ветхого фонда. По словам Василия Гришина, в подвале дома постоянно скапливается вода, в результате чего в квартирах образуется плесень. Глава региона принял решение лично проинспектировать состояние дома. По итогам проверки Глеб Никитин дал поручение региональному минстрою и минЖКХ проверить качество работы подрядчика, а также выяснить, как домоуправляющая компания выполняет свои обязательства по обслуживанию дома.
Нижегородская правда: последние новости
С 9 апреля Почта России меняет правила оказания услуг Сила молодых. Что привлекает молодёжь в бизнесе Глеб Никитин посетит Заволжский моторный завод
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций210
Госдеп пригрозил применить силу против России359
США заявили об атаке «российских наемников»154
PayPal исключили из «значимого» реестра22
США рассказали о новом «ударе» по Сирии48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение