В самолетах появятся стоячие места

Работа над проектом велась с 2010 года. Первая разработка оригинальных кресел, не получив одобрения со стороны Федерального управления гражданской авиации США , была отправлена на доработку. Спустя восемь лет новую усовершенствованную модель Skyrider 2.0 с успехом представили на форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге. Ее отличие от предыдущего варианта заключалось в том, что каждый ряд кресел Skyrider 2.0 будет теперь закреплен двумя вертикальными стойками, проходящими между сиденьями. Кроме того улучшенная версия стоячего места оснащена двумя подлокотниками и имеет дополнительную мягкую обивку на уровне бедер.

Несмотря на то, что в этих концептуальных креслах-седлах пассажир будет фактически весь полет размещаться вертикально, лишь слегка облокачиваясь на спинку сиденья, в компании-разработчике этой инновации убеждены, что такая не слишком удобная позиция никоим образом не повредит здоровью. «Вы будто сидите в седле. Ковбои могут находиться в нем часами, поэтому и пассажиры смогут», — уверяют создатели Skyrider 2.0.

Они отмечая, что ими были учтены все существующие нормы, предусмотренные законодательством. По словам производителя, компактные сиденья данного типа изобретены для «ультравысокой плотности» в салоне.

Расстояние между рядами таких кресел составляет всего лишь 23 сантиметра вместо обычных 28 в экономклассе, что позволяет «уплотнить рассадку». В конечном итоге инновации увеличат пассажировместимость самолета на целых 20 процентов. Плюс ко всему, поскольку кресла-седла весят в два раза меньше классических, то затраты на обслуживание авиаперевозчиков в значительной мере сократятся, а вместе с ними и стоимость авиабилетов. Предполагается, что стоячие места будут пользоваться спросом у авиакомпаний для перелетов на короткие расстояния.

Стоячие места увеличивают пассажировместимость самолета на 20 процентов

Кроме того, на разработку могут обратить внимание бюджетные авиаперевозчики. Если верить местным СМИ, интерес к Skyrider 2.0 уже проявили колумбийская авиакомпания Viva Colombia и ирландский лоукостер Ryanair. Вместе с тем вопреки ажиотажу, похоже, эта новинка не слишком убеждает экспертов. Их в первую очередь смущает то, что во время аварии стоячие пассажиры могут подвергнуть опасности не только самих себя, но и своих соседей по самолету. Кроме того, с появлением инновационных кресел авиакомпаниям, жаждущим поступиться комфортом ради экономии, придется в обязательном порядке уменьшить багажное отделение — согласно правилам авиабезопасности, между головами пассажиров и жесткой поверхностью должен сохраняться определенный зазор, который в случае со стоячими креслами существенным образом сократится.

Мнение

— Мое персональное отношение к «стоячим» местам в самолете резко отрицательное. Почему? Я понимаю: что называется, коленки убрать, поставить людей — в салоне больше поместится. Да, за счет «стоячих» можно «уплотниться» так, что вместимость борта увеличится на 20 процентов. Однако с точки зрения безопасности полетов это однозначно плохо.

Оригинальный дизайн авиакресла Skyrider, который напоминал седло наездника, был придуман еще в 2010 году. Но тогда Федеральное управление гражданской авиации США, что называется, на корню отвергло эту идею. Допускаю, что в модернизированном варианте ею воспользуется какой-нибудь европейский лоукостер, который летает на небольшие расстояния. Возможно, час полета в таком ковбойском кресле — как в трамвае доехать. Но ведь на взлете и посадке тоже придется стоять. А это не просто не здорово. Посадка может быть и грубой. Со всеми вытекающими последствиями. Что касается полетов на дальние расстояния, так это вообще нереально.

Понятно стремление авиакомпаний экономить. Пожалуйста, но на других вещах! Не на «уплотнении пассажиров». Я знаю, о чем говорю. Пролетал 46 лет, из них 32 года в "Аэрофлоте" , на международных линиях. «Стоячие места» — это не ближайшая перспектива. Это может быть реализовано лет за пять. Нужны экспериментальные полеты, наработка статистики по посадкам в разное время года, при турбулентности, кучевых облаках и т.д. Повторю: с моей точки зрения, идея «стоячих» мест абсурдна. И коль мы говорим о перспективах, убежден: российского лоукостера «Победы» здесь однозначно не будет. Безопасность дороже.

Виталий Бордунов , профессор, член совета Международной ассоциации руководителей авиапредприятий (МАРАП), эксперт ИКАО:

— Замысел понятен: повысить прибыльность рейсов на небольшие расстояния за счет пассажировместимости самолетов. Для России это практически неприменимо. У нас совершенно не развита сеть мелких авиаперевозок, мы это в очередной раз обсуждали недавно на совете МАРАП. Если организаторы таких перевозок найдут способ обеспечить безопасность полетов, я и сам не против «стоя» долететь, допустим, из Рима Милан или из Москвы в Питер. Есть большое количество требований к обеспечению безопасности полетов, разбросанных в приложениях к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Но очевидно, что потребуется выработка новых — по безопасности пассажиров, которые собираются лететь стоя.

Подготовила Наталия Ячменникова

Между тем Идея создания стоячих мест в самолетах далеко не нова. Сейчас сложно найти того, кому первому она пришла в голову. В 2006 году в СМИ появились сообщения, что компания Airbus представила проекты переоборудования салона с учетом такой возможности. Это позволило бы увеличить вместимость самолета с 500 до 850 пассажиров. Однако тогда в авиастроительной компании опровергли эти слухи, назвав их чепухой.

Но, видимо, идея пришлась по душе перевозчикам, и в 2009 году независимо друг от друга ирландская Ryanair и китайская Spring Airlines заявили о готовности ввести на своих самолетах стоячие места. Это позволило бы существенно снизить цены на билеты (до одного фунта стерлингов, например). При этом в Ryanair решившим сэкономить пассажирам предлагалось при приземлении держаться за поручни, как в автобусе. А вот в Spring Airlines решили не спешить с отказом от ремней безопасности — они должны были охватывать бедра стоящего человека. И уже год спустя итальянская Aviointeriors Group представила на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге первую версию дизайна стоячих мест. Впрочем, поиск возможностей разместить в самолете как можно больше пассажиров, продолжается. Так, в 2015 году американская компания Zodiac Seats U. S. зарегистрировала патент на более плотную посадку. Кресла предполагается устанавливать в шахматном порядке, попеременно лицевой и тыльной стороной по направлению движения самолета с небольшим сдвигом сидений друг относительно друга. При этом сидения должны складываться, как кресла в кинотеатре.

Подготовил Юрий Когалов