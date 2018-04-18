Существованию ягуаров Боливии угрожает китайское хобби

Популяция ягуаров в Боливии оказалась под угрозой исчезновения из-за истребления животных браконьерами. Эксперты указали, что особый интерес проявляют к боливийским ягуарам китайские иммигранты: на подпольном рынке КНР высоко ценятся черепа и клыки животного. Защиту уязвимому виду пытается обеспечить управление полиции по борьбе с контрабандой Боливии. О проблеме сообщает AFP.

"Если не будет контроля, это приведет к серьезной проблеме", — предупредила Фабиола Суарес специалист управления по биоразнообразию министерства окружающей среды страны, рассуждая о возможностях для выживания ягуаров.

Международный союз охраны природы внес ягуаров в список животных, находящихся под угрозой. Общее число млекопитающих оценивается в 64 тыс. особей, ареал простирается от Северной Америки до Аргентины . По подсчетам исследователей, в Боливии живут около 7 тыс. животных. По словам Родриго Эрреры, советника управления по биоразнообразию министерства окружающей среды Боливии, в 2014 году местные власти начали получать отчеты о торговле ягуарами в северо-восточной части департамента Бени. Как отмечает AFP , спрос стимулировало увеличение присутствия в Боливии китайских граждан.

По данным Национального статистического института Боливии, число приезжих китайцев в стране увеличивается. В 2011 году в ней проживало всего 2624 гражданина Китая, но к 2016 году этот показатель увеличился до 12 861 человек. Эррера считает, что это сформировало рынок в Китае, где ношение клыков ягуара в ожерелье или брелке является символом статуса.

Каждый клык ягуара размером от 8 до 10 см может принести браконьерам до $100, но на китайском рынке эта цифра может достигать $5000. Череп ягуара оценивается на черном рынке в $1000. Контрабандисты также продают шкуру и даже яички животного, которые считаются афродизиаком.

"С каждого животного бедный человек может получить до $2000", — объяснил Эррера. Между тем, согласно последним данным Всемирного банка , 38% населения Боливии жили в 2015 году за чертой бедности. Защитники природы опасаются, что деньги являются дополнительным стимулом и для фермеров, которые часто стреляют в ягуаров, чтобы защитить свой скот.

На сегодняшний день боливийская полиция перехватила 400 клыков ягуаров, отправленных по почте на адреса в Китае. Но Суарес назвала это лишь верхушкой айсберга.

Согласно официальным данным, в стране было возбуждено 15 судебных дел о контрабанде ягуара, в том числе 11 — против китайских граждан, проживающих в Боливии. Однако торговля продолжается. 19 марта в регионе Амазонки был арестован торговец, продающий в социальных сетях клыки и черепа ягуара.

Китайское посольство в Ла-Пасе предостерегло своих граждан от незаконной торговли, напомнив им о необходимости «уважать и строго соблюдать законы и правила — как китайские, так и боливийские, — запрещающие торговлю дикими животными».

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