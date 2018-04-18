Маршрут раздора. Рынок частных пассажирских перевозок вновь лихорадит

Мэрия Нижнего Новгорода запретила индивидуальному предпринимателю Комракову обслуживать скандальный маршрут Т-71. В причинах конфликта разбирался журналист « АиФ-Нижний Новгород ».

Крутой поворот

Предприниматели Александр Комраков и Дмитрий Каргин не могут поделить популярный у нижегородцев маршрут Т-71 почти десять лет. Сперва симпатия городских властей была на стороне Комракова. Восемь лет назад именно он получил контракт на обслуживание маршрута раздора. Тогда сторонники «жёлтых бамперов» Дмитрия Каргина выходили на митинги в его поддержку. Даже устраивали похороны маршрута Т-71, провозя по городу в каргинском «пазике» символический гроб. Позже с разрешения горадминистрации перевозки на маршруте осуществляли одновременно оба предпринимателя.

Каргин одно время возил нижегородцев бесплатно, именуя свой маршрут экскурсионным. Потом установил проездной тариф в 15 рублей (в отличие от 20 рублей общегородского). Комраков своих позиций не сдавал: тариф выше каргинского не повышал. В июле 2016 года Каргин получил право перевозок по маршруту Т-171, который практически дублирует маршрут Т-71. В прошлом году он поднял цену за проезд до общегородского уровня — 28 рублей. Комраков продолжил обслуживать пассажиров за 20 рублей.

«Дешевле, чем у всех, — единственный ваш плюс!, — пишет в официальной группе Т-71 в одной из социальных сетей возмущенный нижегородец. — Я лучше отдам 28 рублей, но в дверях меня не зажмут! А про регулярные «вылеты» водителей на красный промолчу».

Собственно, многочисленные нарушения правил безопасности и неудовлетворительное техническое состояние автопарка в итоге стало поводом для расторжения контракта с частным перевозчиком Комраковым.

«Это крайняя мера. Мы впервые за всю историю Нижнего Новгорода расторгаем контракт с перевозчиком из-за нарушений, — сообщил на встрече с журналистами глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов . — Тем не менее, снятие Комракова с маршрута не скажется на удобстве нижегородцев. У нас остаётся Каргин, который в ближайшее время обновит подвижной состав, закупив 40 новых автобусов».

Готов к переменам

Владимир Панов добавил, что запрет на осуществление деятельности Комраковым вступит в силу после того, как ему передадут соответствующее уведомление — это произойдёт в ближайшие дни. Более того, у Александра Комракова есть право оспорить решение городской администрации в суде.

Оспорит ли решение мэрии в суде, Комраков комментариев не даёт. Молчит и его вечный соперник Дмитрий Каргин. В приёмной его организации «АиФ-НН» сообщили, что Дмитрий Валентинович ушёл в двухнедельный отпуск. Ранее Каргин неоднократно заверял, что готов к сотрудничеству с городской администрацией: поддерживает введение комплексной транспортной схемы в Нижнем Новгороде, готов и дальше обновлять подвижной состав и полностью подготовил маршрутки к присоединению к автоматической системе контроля оплаты проезда.

«На пассажирах расторжение контракта с ИП Комраков особо не скажется, — заверила журналистов исполняющая обязанности директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Елена Кузнецова , — поскольку в данном направлении сегодня работает более 130 единиц техники».

Отпразднуют ли «жёлтые бамперы» Каргина окончательную победу или это лишь новый виток войны за пассажиров, станет ясно в ближайшее время.