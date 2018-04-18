«Экономить на роуминге». Сотовые операторы готовят тарифы для болельщиков ЧМ‐2018

Российские операторы сотовой связи готовят специальные тарифные планы для туристов, которые приедут на чемпионат мира по футболу. «360» пообщался с компаниями и узнал, какие опции будут в предложенных иностранцам тарифах.

«МегаФон» расширяет тарифный план #Hello, который разработан для гостей из других стран. Об этом «360» сообщила пресс-служба оператора.

Спортивные болельщики и просто туристы из других стран смогут экономить на роуминге и при этом неограниченно пользоваться мессенджерами и социальными сетями, а также получат минуты и SMS для связи с друзьями и родными

— пресс-служба «МегаФон».

Этот тариф был создан для путешественников, в том числе и футбольных фанатов. Обновленный тарифный план включает безлимитный трафик для общения в мессенджерах и социальных сетях. В пакет услуг входят дополнительные шесть гигабайт мобильного интернета для других сервисов, 30 SMS-сообщений на любые номера и 30 минут звонков. В #Hello включены и безлимитные вызовы на номера «МегаФон». Длительность пакета услуг — две недели, но по истечении срока пользователи смогут продлить интернет, подключив одну из услуг тарифного пакета.

«Чтобы точно определить, что нужно путешественникам и, в частности, футбольным болельщикам из других стран, «МегаФон» провел исследование еще во время проведения матчей Кубка конфедераций летом прошлого года. Оказалось, что ровно половина респондентов активнее всего пользовались социальными сетями и мессенджерами, и поэтому «МегаФон» решил дать туристам больше возможностей для того, чтобы делиться впечатлениями с родными и друзьями в любом удобном для них формате», — рассказала коммерческий директор столичного филиала «МегаФона» Светлана Сысоева.

Источник фото: Викимедия

Оператор сотовой связи Тele 2 готовит специальное предложение для туристов и болельщиков чемпионата. Об этом «360» сообщил представитель оператора. Компания пока отказалась раскрывать подробности.

«Билайн»

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Биятов

Пресс-секретарь «Билайна» Анна Айбашева подтвердила, что компания в преддверии чемпионата мира готовит для болельщиков из других стран специальные пакетные тарифы. «В него будет входить много мобильного интернета и много международных звонков», — пояснила она «360». По мнению компании, эти направления будут актуальны у болельщиков из других стран.

Все уведомления будут на английском языке. На русском все тоже будет продублировано, но все-таки, поскольку это предложение для иностранцев, вся информация будет доступна на английском языке

— Анна Айбашева.

В связи с растущей популярностью мессенджеров интернет-звонки будут востребованы наравне с традиционными — голосовыми. Стоимость тарифных пакетов пока не раскрывают, но заверяют, что это будет привлекательное предложение на рынке именно в этом сегменте — для иностранных болельщиков. «Мы рассчитываем, что это предложение будет очень востребовано у наших потенциальных клиентов», — сказала пресс-секретарь.

Болельщики смогут купить SIM-карты в аэропортах и в салонах компании, находящиеся в туристических местах городов, в которых будут проходить матчи.

Наряду с новыми тарифами, которые на данный момент держат в секрете, у «Билайна» есть и разнообразный спектр тарифных планов, которые удовлетворяют всем потребностям клиентов. Пресс-секретарь рассказала, что в первую очередь популярностью пользуется тарифы, которые за абонентскую плату включают в себя различные пакеты минут и SMS-сообщений. Также в новой тарифной линейке «Все мое» пакет минут можно поменять на пакет мобильного интернета и наоборот.

Источник фото: РИА «Новости» / Виталий Белоусов