Квантовые технологии в МГУ 

Indicator.Ru проводит онлайн-трансляцию с очередного заседания научного семинара Института математических исследований сложных систем МГУ «Время, хаос и математические проблемы».
На семинаре, руководителем которого является ректор МГУ Виктор Садовничий, с докладом «Квантовые информационные технологии: вычисления и связь» выступят профессор физического факультета МГУ Сергей Кулик, сотрудник МИАН член-корреспондент Александр Холево и сотрудник ФТИАН Андрей Чернявский.
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