Квантовые технологии в МГУ

Indicator.Ru проводит онлайн-трансляцию с очередного заседания научного семинара Института математических исследований сложных систем МГУ «Время, хаос и математические проблемы».

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