ФАС подозревает АВТОВАЗ в манипуляции ценами на техническое обслуживание

Речь идет о переписке отечественного автопроизводителя с представителями на местах. В письмах были расписаны расценки на ТО и конечная стоимость услуг. Некоторые автодилеры прислушивались к рекомендациям АВТОВАЗа, устанавливая таким образом монопольную цену на услугу.

ФСО пока что не раскрывают возможные санкции в адрес «проворного» автопроизводителя.

А вот по словам Николая Вознесенского руководителя отдела Bryan Cave Leighton Paisner, за подобного рода манипуляции автокомпании могут грозить штрафные санкции около 5 млн рублей.

Не исключено также санкционное предписание на восстановление конкуренции, в случае, если выявленное нарушение не устранено.