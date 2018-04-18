ФАС подозревает АВТОВАЗ в манипуляции ценами на техническое обслуживание 

В управлении Федеральной антимонопольной службы выявили факт манипуляции тарифами на техническое обслуживание автомобилей концерна АВТОВАЗ.
Речь идет о переписке отечественного автопроизводителя с представителями на местах. В письмах были расписаны расценки на ТО и конечная стоимость услуг. Некоторые автодилеры прислушивались к рекомендациям АВТОВАЗа, устанавливая таким образом монопольную цену на услугу.
В ФСО пока что не раскрывают возможные санкции в адрес «проворного» автопроизводителя.
А вот по словам Николая Вознесенского руководителя отдела Bryan Cave Leighton Paisner, за подобного рода манипуляции автокомпании могут грозить штрафные санкции около 5 млн рублей.
Не исключено также санкционное предписание на восстановление конкуренции, в случае, если выявленное нарушение не устранено.
АВТОВАЗ сегодня является лидером продаж в РФ. Показатели первого квартала составили 79000 экземпляров (+29%).