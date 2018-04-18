Бывший следователь в Москве по фальшивым решениям суда получал и продавал телефонные тайны

Москве возбудили уголовное дело в отношении бывшего следователя МВД , который два года торговал приватными телефонными разговорами абонентов, получая их при помощи поддельных судебных решений. Клиентов для покупки конфиденциальной информации экс-полицейский находил при помощи частного детектива, с которым познакомился на одном из рынков. Тайна на продажу Бывшего следователя московской полиции Олега Василенко обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки и подделке документов. Сотрудники СКР выяснили, что Василенко более двух лет продавал разным неустановленным лицам распечатки — детализации — телефонных звонков абонентов сотовых операторов, используя для этого решения Мещанского суда, которые он сам же и изготавливал при помощи поддельной печати и собственного опыта. Незаконный бизнес экс-следователь начал сразу после увольнения из органов — на «Горбушкином дворе», где продаются телефонные базы, он познакомился с частным детективом и похвастался ему, что может получить детализацию разговора любого абонента. Детектив пообещал найти ему клиентов. Как пишет «Коммерсант» , за два года подельники продали более 300 списков чужих телефонных разговоров и данные о самих абонентах. «Ведению незаконного бизнеса господина Василенко способствовали те обстоятельства, что сам он по опыту своей прежней работы в органах хорошо знал, как правильно оформляются подобные решения судов, а проверить их подлинность, не направляя официальные запросы в суды и следственные органы, весьма затруднительно. Например, в соответствии с 262-м ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ » российские суды на своих сайтах дают информацию только о фактах принятия постановлений о получении доступа к информации абонентов, но не публикуют их», — сообщает «Ъ». За каждую сделку преступники получали от 45 до 100 тысяч рублей, однако до бывшего следователя доходило не более 15 тысяч рублей — остальное распылялось между посредниками, которых еще предстоит установить. Заказы поступали не только из Москвы, но и из других регионов, вплоть до Краснодарского края Сейчас обвиняемый написал явку с повинной, ему грозит до двух лет лишения свободы.