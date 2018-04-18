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Немирные улицы мирных городов: почему воины АТО становятся фигурантами криминальной хроники
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Немирные улицы мирных городов: почему воины АТО становятся фигурантами криминальной хроники 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Один из подобных случаев имел место в ночь на 16 апреля в киевском парке Киото — там случилась драка, в ходе которой пьяный атошник бросил людям под ноги боевую гранату.
Инцидент в столичном парке
По данным столичного управления полиции, во время конфликта между отдыхающими в парке взорвалась граната Ф-1, в результате чего пострадали два человека
«Предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги предмет, похожий на гранату. От взрыва гранатs пострадал сам злоумышленник, 34-летний житель Черниговской области, и 21-летний житель Броваров — их с осколочными ранениями доставили в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Подробности происшествия рассказал в Facebook руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов. По его словам в драке принимали участие пять человек и находившийся в нетрезвом состоянии атошник бросил гранату.
«Один из участников драки серьезно пострадал. Госпитализирован… Множественные осколочные ранения нижней части тела. Пострадал и атошник: в ходе задержания пару раз упал лицом в асфальт», — отметил общественник.
Интересно, что на сайте киевской полиции утверждают, что бросавший гранату ранее привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками. В комментариях многие пользователи выражали возмущение очередной выходкой тех, кто в провластных СМИ называют «защитниками Отечества», причем зачастую многие не стеснялись в выражениях.
«Мелкое хулиганство. Отпустите его, он же герой, психика пошатнулась. Да и сами потерпевшие были наверняка «сепаратюги». Ну вы поняли, как обычно», — написал пользователь Денис Чащин.
В свою очередь, представители националисты выразили недовольство засильем негативных комментариев по поводу поступка «героя». Они попытались отбелить его и организовать травлю Антонова. Зачинщиком травли выступил журналист Дмитрий Лиховей.
«Ну, допустим, пьяный АТОшник подорвал в парке гранату, кого-то ранил (сколько можно говорить — граната в кармане ни к чему хорошему не приводит). Допустим, основатель ДТП.киев.уа решил еще и на этом хайпонуть. Но бл *** вся эта сепарня в комментах, фанаты Бузины и Керченских мостов, диванная киевская мразь, латентная и конкретная вата. Они уже не боятся вылезать из своих щелей и упражняться в остроумии. Ненавижу», — негодовал в Facebook Лиховей.
При этом, привлекая внимание, он упомянул Евгения Карася, лидера неонацистской группировки «С-14», которая под патронажем СБУ занимается уличными расправами с неугодными власти людьми.
Читатели Лиховея в комментариях к его посту объявили Антова «ватником», а также «давно известным сепаром».
«Возможно, это была самооборона от сепарни, которой полно в Киеве и его жизни угрожала опасность. В такой ситуации я бы тоже бросил в них гранату. Если выпил, еще и по форме, лучше не появляться на людях в нетрезвом состоянии. Возможно, он ехал с кладбища, поскольку вчера была поминальная воскресенье, мы вспоминали собратьев… и встретил по дороге домой сепарню», — написал бывший участник АТО Игорь Оваденко.
Попытки оправдать виновника чрезвычайного происшествия не нова. Она весьма напоминает ситуацию февраля этого года в связи со скандалом об убийстве повара киевского ресторана с одесской пропиской Руслана Юрченко. 10 февраля Юрченко был убит ударом ножа в сердце во время словесной перепалки в очереди на маршрутку. Убийца — Виктор Балабуха, был участником АТО из 72-й бригады ВСУ. Тогда его сторонники в социальных сетях активно пытались представить атошника «жертвой провокации», его действия — « самообороной». В свою очередь погибший назывался «сепаром», «потерявшей границы ватой» и другими подобными эпитетами.
Переосмысление АТО  Украинское общество крайне поляризовано, но в нем нарастает все большее недовольство по отношению к атошникам, пользующихся вопиющей безнаказанностью благодаря покровительству государства и снисходительности судов. Все меньше украинцев воспринимает их как «героев» и признают их «особые заслуги». Граждане не готовы «простить и отпустить» преступления только на основании службы в АТО, требуя к атошникам такого же равного отношения, как и ко всем другим.
«Общество сейчас ветеранов АТО уже не встречает как героев. Сами атошники признаются: «если я устраиваюсь на работу и говорю, что был в АТО, очень большой шанс, что меня на работу не возьмут». Есть страх по отношению к ним», — рассказала в анонимном интервью изданию «Страна» заведующая кабинетом медико-психологической помощи участникам АТО при одном из психоневрологических учреждений Украины.
По ее словам, проблема, во-первых, в том, что государство совсем не занимается реабилитацией таких людей, во-вторых — фактическая безнаказанность, ибо в случае чего побратимы отобьют прямо из зала суда, в-третьих — отсутствие в стране достойной работы и перспектив, ветеранам АТО некуда выпустить «социальный пар».
Еще одним важным аспектом являются огромные масштабы неконтролируемого оборота оружия, легально и нелегально вывезенного из АТО. Оно расползлось по всей Украине. Учитывая все выше перечисленные факторы, а также большое количество неудовлетворенных жизнью бывших и действующих участников боевых действий на Донбассе, вооруженный беспредел в стране будет продолжаться. Улицы «мирных» городов Украины далеки от спокойствия и безопасности.
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