Скандалы из-за домогательств и утечки данных подорвали репутацию Шведской академии

СТОКГОЛЬМ , 20 апреля. / ТАСС /. Репутация Нобелевской премии в области литературы пострадала в результате скандала в присуждающей ее Шведской академии. Это в пятницу признало само учреждение, присуждающее высокую награду.

"Репутация литературной Нобелевской премии сильно пострадала из-за публичной огласки кризиса академии. Мы должны серьезно относиться к этой проблеме с точки зрения легитимности. Мы хотим подчеркнуть, что Нобелевский комитет Шведской академии — рабочая группа, которая готовит обсуждение номинаций и выносит рекомендации по решению, — остается незатронутой и продолжила свою работу весной", — отмечается в пресс-релизе Шведской академии.

Члены академии также приветствовали изменения в уставе, который готовится совместно с королем Карлом XVI Густавом. «В соответствии с пожеланиями Шведской академии, король Карл XVI Густав принял решение прояснить Устав о выходе из нее, объявив, что можно будет покинуть академию по собственной просьбе. Это соответствует существующим правовым нормам и облегчит выбор новых членов», — считают академики.

Скандал в академии

На прошлой неделе Шведская академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений известного деятеля культуры в домогательствах со стороны 18 женщин. Речь идет о Жан-Клоде Арно — муже поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Культурный клуб «Форум», которым руководила супружеская пара, получал гранты от этого учреждения.

После появления данных этого расследования, результаты которого пока не обнародованы, сразу трое литераторов — Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд — объявили, что покидают академию в знак несогласия с тем, как в ней «решаются проблемы». Через несколько дней стало известно об уходе постоянного секретаря Сары Даниус , поэтесс Катарины Фростенсон и Лотты Лотасс.

Как было объявлено в пятницу, результаты внутренней проверки будут переданы в полицию.

Доверие к академии

Король Швеции Карл XVI Густав начал в среду консультации со Шведской академией о конкретной формулировке в ее уставе относительно ухода из нее — чтобы академию можно было покинуть по собственному желанию.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов — до последнего времени пожизненно. После скандала в академии в ней осталось 12 литераторов. Авторитетность выбора нобелевского лауреата таким малым числом голосов может стать спорной, считает Нобелевский фонд.

Согласно опубликованным результатам опроса социологического центра Novus, скандал в Шведской академии подорвал доверие к этому учреждению и авторитет Нобелевской премии по литературе. Такого мнения придерживаются 62% респондентов. Кроме того, 29% участников опроса считают, что следует сменить всех членов академии.