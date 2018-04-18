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В Саратове проводятся массовые субботники
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В Саратове проводятся массовые субботники 

АиФ 2 часа назад
В Саратове активисты МГЕР вышли на уборку возле памятника членам подпольной антифашисткой организации «Молодая гвардия», следят за состоянием мемориала, они убрали накопившийся мусор, прошлогоднюю листву, привели в порядок аллею возле монумента, сообщает пресс-служба организации.
Молодогвардейцы отмечают, что монумент частично разрушается, в связи с этим они планируют направить официальные запросы в надлежащие органы с целью реставрации памятника, а также провести мониторинг состояния всех памятников Великой Отечественной войны по территории Саратовской области.
Руководитель городского отделения МГЕР Артем Петров подчеркнул, что необходимо помнить историю своей страны, чтить героев, которые проливали кровь за Родину, боролись за мир ценой своей жизни. «Сегодня мы внесли свой вклад в общее, очень важное дело. И мы не планируем останавливаться на достигнутом», — сообщил Петров.
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