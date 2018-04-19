Этапы сотрудничества обсудили Москва и Мадрид 

На встрече министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черёмина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания в России Игнасио Ибаньес Рубио шел разговор о сотрудничестве двух столиц. По мнению сторон, это может вылиться в подписание двусторонней программы сотрудничества правительства Москвы с мэрией Мадрида и автономным сообществом Мадрид в сфере городского управления, развития дорожно-транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, информационных технологий. Решено проработать и вопрос о проведении Дней Москвы в Мадриде, Малаге и Сан-Себастьяне.
Представителям мэрии Мадрида Сергей Черемин передал приглашение на Московский урбанистический форум, который пройдет с 17 по 22 июля. А испанским школьникам он предложил попробовать свои силы в Международной олимпиаде мегаполисов и форуме по образованию, которые состоятся в Москве в период с 30 августа по 8 сентября.