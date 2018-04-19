Этапы сотрудничества обсудили Москва и Мадрид

Представителям мэрии Мадрида Сергей Черемин передал приглашение на Московский урбанистический форум, который пройдет с 17 по 22 июля. А испанским школьникам он предложил попробовать свои силы в Международной олимпиаде мегаполисов и форуме по образованию, которые состоятся в Москве в период с 30 августа по 8 сентября.