Ещё
Этапы сотрудничества обсудили Москва и Мадрид
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Этапы сотрудничества обсудили Москва и Мадрид 

Российская Газета 1 час назад
На встрече министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черёмина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания в России Игнасио Ибаньес Рубио шел разговор о сотрудничестве двух столиц. По мнению сторон, это может вылиться в подписание двусторонней программы сотрудничества правительства Москвы с мэрией Мадрида и автономным сообществом Мадрид в сфере городского управления, развития дорожно-транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, информационных технологий. Решено проработать и вопрос о проведении Дней Москвы в Мадриде, Малаге и Сан-Себастьяне.
Представителям мэрии Мадрида Сергей Черемин передал приглашение на Московский урбанистический форум, который пройдет с 17 по 22 июля. А испанским школьникам он предложил попробовать свои силы в Международной олимпиаде мегаполисов и форуме по образованию, которые состоятся в Москве в период с 30 августа по 8 сентября.
Российская Газета: последние новости
Какую эффективность показали в Сирии наши комплексы ПВО Германия попросит США освободить ее от санкций против России Европейцы пожелали на Ялтинском форуме отмены санкций
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций64
Центральная Россия покроется снегом9
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО236
Россияне «изменили» доллару87
8 лет за кокаиновый круиз28
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
15:09
Кремль оценил идею национализации «Русала»
Компании Политика
02:35
Крым станет «российской Калифорнией»
Экономика
01:04
Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
Общество Происшествия
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение