Председатель региональной общественной организации «Историческая память» предложил переименовать две псковские улицы 

Постепенно вернуть улицам Пскова старые средневековые названия предложил председатель общественной организации «Историческая память» Павел Дроздов: как сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания, с таким предложением он обратился председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению парламента Владимиру Яникову. «Например, улица Леона Поземского: она триста лет называлась Званница. Зван — это гость, то есть с той стороны встречали гостей. Красивое название? Красивое. Но в 1923 году 25 улиц и переулков одним взмахом были переименованы», — напомнил Павел Дроздов и перечислил ещё несколько улиц, поменявших старинные названия — Воровского, Софьи Перовской, Розы Люксембург. Также Дроздов вспомнил, что улица Розы Люксембург раньше называлась Никольской. Вопрос о её переименовании неоднократно поднимался на городской комиссии, рассматривающей такие вопросы, но пока всё осталось без изменений. Павел Дроздов подготовил документы и намерен отстаивать это предложение на ближайшем заседании. В качестве компромиссной меры, которая не ударит по карману горожан, вынужденных в случае переименования улицы менять документы, руководитель общественной организации предложил использовать двойные аншлаги, где было бы указано современное название улицы, а ниже — старинное. Идея с двойными аншлагами Яникову понравилась, а вот с возвращением исторических наименований депутат предложил быть осторожнее: «Наше поколение привыкло к старым названиям. И даже Карла Либкнехта тоже для многих значимо. Эта улица в памяти не одной тысячи студентов-физматовцев, которые ежедневно по ней ходили. И я среди них. Они до сих пор к новому не привыкли», -сказал Яников. По его мнению, работу по сохранению и возвращению старинных названий нужно вести, но избегая резких перемен. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».