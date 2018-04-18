Подготовка к общеобластному субботнику завершается в Подмосковье

До общеобластного субботника еще несколько дней, но все подробности сознательные жители хотят знать заранее. Есть ли инвентарь и как его получить 21 апреля можно узнать в управляющих компаниях. Директор одной из УК Ивантеевки рассказывает: для того, чтобы выйти на борьбу с мусором — все готово. Взять здесь грабли, рукавицы и мешки можно уже сейчас.

Вот наши метлы, которые мы приготовили жителям. Для настроения покрасили черенки, чтобы с удовольствием можно было выметать песок. Потом траву будем сеять, привезли грунт, и мы будем сажать семена трав туда

— Галина Долгова, директор УРЭП N3 Ивантеевки.

В Ивантеевке на общеобластном субботнике наведут порядок на 13 площадках. На каждой будет не только чисто, но и весело. Как рутинную уборку превратить в праздник — обсуждали в ассоциации многоквартирных домов.

Чаепитие, музыка, соответственно, дети радуются, шарики,

кто-то конкурсы устраивает,

кто-то стих читает, и жители после субботника не захотят расходиться, хотят еще больше общаться, находят общие темы

Анна Дунаева , заместитель руководителя ассоциации председателей советов МКД Ивантеевки.

Главной площадкой общеобластного субботника в Ивантеевке станет городской парк. Это главное место для прогулок в самом центре города. Его реконструировали в прошлом году, а в этом посадят цветы и новые деревья.

Сейчас наша главная задача — это убрать мелкий мусор, собрать ветки, подготовить парк к тому, чтобы мы спланировали здесь грунт и сделали его еще красивее. Мы рассчитываем, что большое количество жителей нашего города выйдут на субботник. Я думаю, что по опыту прошлого года и прошлых лет, не менее 11 тысяч человек выйдут

Участок, который будет убирать Анна Реброва и другие жители ее дома — это лесной массив по улице Смурякова. Там, как и в парке, нужно собрать весь мусор и сломанные ветки — для этого в управляющей компании уже заказали грузовики.

К большой уборке готовятся и в Балашихе . Здесь основной площадкой будет Пестовский парк — главные «зеленые легкие» округа и любимое место для прогулок у жителей.

Планируется, что в этом субботнике примут участие более 25 тысяч человек, это, естественно, и организации городские, начиная от администрации городского округа Балашиха — школы, сады, предприятия промышленные, управляющие организации

— Юлия Смирнова, начальник отдела информационной поддержки

управления жилищно‐коммунального хозяйства администрации Балашихи.

Инвентарь для субботника в Балашихе выдают более чем в сорока точках. Их адреса можно посмотреть на сайте администрации городского округа.