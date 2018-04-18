Отпечаток пальца сегодня используют как ключ

18 апреля 1902 года дактилоскопию впервые использовали для опознания. Эксперт по биометрическим системам безопасности Константин Новиков рассказал «Вечерке», как сейчас используют отпечатки.

Биометрия — уже полноценная наука, цель которой — распознавание людей.

— Есть разные системы: распознавание сетчатки или роговицы глаза, объемного изображения лица, геометрии уха, даже манеры печатать на клавиатуре, — утверждает Новиков. — Любой уникальный признак человека может использоваться для идентификации личности. Но до сих пор самой распространенной биометрией по количеству продаваемых устройств является биометрия по отпечатку пальца.

Как происходит такое распознавание? Всегда есть какая-то база, с которой сравнивается определенный идентификатор. Сначала в нее заносится шаблон, потом с ним сравниваются, например, отпечатки пальцев.

— Биометрия используется, как правило, для контроля и управления доступом, — говорит Константин Новиков. — В помещение, на контрольно-пропускном пункте завода, при входе квартиру и так далее. Ее активно применяют в компаниях, чтобы отслеживать приход сотрудников и учитывать рабочее время. Многие страны собирают биометрические данные при оформлении визы. Но в приоритете, конечно, криминалистика.

Как утверждает эксперт, биометрия чем качественнее, тем меньше вероятность ошибки. Очень важно, чтобы система не предоставляла доступ чужому человеку, а зарегистрированному — не отказывала.

СПРАВКА

Дактилоскопия — способ опознания человека по следам пальцев рук или ладоней. Метод основан на неповторимости папиллярного рисунка кожи. У его истоков стоит известный английский криминалист Уильям Гершель. Несмотря на широкую практику, научно эта теория не доказана.

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