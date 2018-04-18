Земельные участки и комплекс АЗС будут изъяты для обеспечения транспортного обслуживания ТПУ «Саларьево»

В рамках реконструкции двухуровневой транспортной развязки на Киевском шоссе, строительства эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро «Саларьево» и ТПУ «Саларьево», а также переустройства инженерных сетей и коммуникаций на западе столицы, городские власти изымут несколько земельных участков, нежилое здание и комплекс АЗС. Соответствующее распоряжение подписала замруководителя департамента городского имущества Москвы Наталья Прусакова.

«Изъять для государственных нужд — для целей реконструкции двухуровневой транспортной развязки на Киевском шоссе, строительства эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро «Саларьево» и ТПУ «Саларьево», переустройства инженерных сетей и коммуникаций, с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в том числе строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая — у правообладателей имущественные объекты», — говорится в документе.

В распоряжении говорится, что участки принадлежат ООО «Лексикон Девелопмент», АО «Мосводоканал» и ЗАО «Технопарк Румянцево». Еще один участок, здание и комплекс АЗС принадлежат ООО «Лукойл-Центрнефтьпродукт».

Уточняется, что управление обеспечения кадастрового учета и регистрации прав должно обеспечить государственную регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества не позднее 20 календарных дней с момента принятия распоряжения.