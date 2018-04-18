Сегодня ночью нижегородцев отключат от телешоу, фильмов и музыки в эфире

Кратковременные отключения телерадиовещания возможны из-за настройки новой подсветки телебашни. Они будут вестись на высоте 140 -180 метров. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Нижегородского филиала РТРС.

Каналы не будут работать с 01:00 до 05:00.

В это же время в эфир не будут выходить радиостанции «Радио Маяк», «Вести FМ», «Наше Радио», «NN-Radio», « Серебряный Дождь », «Радио Рекорд», « Авторадио », «Радио Рандеву», «Радио Дача», «Love Radio», «Ретро FM», «Бизнес FM», «DFM».

Ранее мы сообщали о том, как будет подсвечена нижегородская телебашня в праздники и во время чемпионата мира.