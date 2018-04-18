Спортивные площадки отремонтировали в Хамовниках

Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 16 апреля отремонтировали спортивные площадки в районе Хамовники.

— В работах были задействованы девять сотрудников учреждения. Ремонт спортивных площадок прошел по адресам: Комсомольский проспект, дом 34; 3-я Фрунзенская улица, дом 1; и улица Остоженка, дом 47, — перечислил первый заместитель директора ГБУ «Жилищник» Владимир Третьяков

Кроме того, специалисты обновили детские площадки по 13 адресам. К работам привлекли 26 сотрудников учреждения. Площадки отремонтировали на Комсомольском проспекте, Фрунзенской набережной и других улицах.