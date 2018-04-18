Звезды делают выбор в пользу беспородных собак

Светлана Бондарчук и Ева Кроме уэльского корги Мела и лабрадора Бати, в подмосковном доме Светланы Бондарчук живет беспородная Ева, которую подбросили буквально… под машину. Ева — «звезда» Инстаграмма, хозяйка ласково называет ее «мой хвостик». У Евы отличный характер, она миролюбива и умна — и небезосновательно претендует на роль Светиного любимца.

Фото: instagram

Свою Фросю актер нашел в известном московском приюте — собака забилась в самый дальний угол клетки и, в отличие от других своих сородичей, никак не показывала своего желания выбраться на волю. Сотрудники приюта заявили, что пес болен, но Хабенский рассудил иначе. И, действительно, когда Фрося приехала в свой новый дом, оказалось, что она не больна, а просто сильно напугана. Она боялась не только людей, но и темноты — возможно, в «прошлой», уличной жизни ее били. Первое время актер даже брал Фросю с собой на съемки, чтобы заслужить ее доверие.

Одно дело — «работать лицом» ради благотворительности, совсем другое — быть готовым взять зверя с улицы. Сергей Лазарев доказал, что сердце у него золотое: участвуя в фотосессии для одного из приютов, он так привязался к трехмесячному щенку по имени Дэйзи, что после окончания съемок оформил над Дэйзи опеку. Уже несколько лет они неразлучны: Сергей даже брал собаку с собой на гастроли в Америку.

Фото: instagram

Дуся тоже была приютской собакой, а потом перекочевала в гостеприимный дом Леонида Ярмольника, где уже жили такса Зоя и скотч-терьер Соломон. В этой семье собак любят особенной любовью, и позволяют им не только спать с хозяевами, но и есть из хозяйских тарелок. А дочь Ярмольника, Саша, сама основала фонд «Дарящие надежду», помогающий найти для бездомных собак новых хозяев.

Маленькому щенку, взятому Нонной из приюта, актриса дала имя Венди — в честь своей самой первой роли (когда-то она играла подружку Питера Пена на сцене). Венди — метис дворняги и собаки молосской породы. И он не один в семье — у Нонны Гришаевой также живет лабрадор, йоркширский терьер и кот.

У Алексея Серебрякова живет совершенно особенный пес — у Пушкина (по-домашнему, «Пуша») ампутирована лапа. Прежний хозяин привязал ее к дереву, чтобы не бежала за ним следом — Серебряков нашел ее в очень плохом состоянии. «Когда Пуша в чем-то виноват, — говорит актер — и начинаешь его ругать, он протягивает свою эту лапу отсутствующую и поскуливает, говорит: как меня можно ругать, я и так уже ущербный по жизни». Пуш — далеко не единственный пес с улицы, которого актер взял к себе: у него живет еще несколько беспризорных собак.

Когда Серебрякова спрашивают, зачем ему это нужно, он отвечает: «Каждая собака — такой энергетический удар любви, сильнее этого ничего быть не может».