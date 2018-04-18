Спасти Азовию. Эксперты о том, почему умирает самое маленькое море России 

По мнению учёных, в России зреет очередная экологическая катастрофа.
30 миллионов человек проживают на территории водосбора Азовского моря. А между тем, в этот водоем бегут чёрные реки из заброшенных шахт, десятки предприятий сбрасывают туда вредные вещества, с полей стекают ядохимикаты.
Чёрная вода
Азовское море самое маленькое: меньше Аральского в 1,5 раза, Каспийского — в 10 раз, а Чёрного — в 11.
Есть у Азовского моря ещё одна особенность — оно является самым загрязнённым морским водоёмом России и стран СНГ.
При этом территория водосбора его бассейна составляет 422 тысячи квадратных километров, на этой площади живут более 30 млн населения России, Украины, непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Что, конечно же, не облегчает решение экологических проблем, а лишь добавляет к ним политические и экономические.
Несколько лет назад этому географическому образованию экологи дали имя Азовия. Группа специалистов региональной общественной организации «Центр социальных инициатив» проанализировала современное состояние территории водосбора Азовского моря.
Результат оказался плачевным: на сегодняшний день море деградирует, а вместе с ним стремительно ухудшаются качество и продолжительность жизни населения на всей огромной территории водосбора Азовии. Сбрасываются промышленные и хозяйственно-бытовые стоки городов-миллионников, смываются ядохимикаты с полей, не думают о долгосрочных последствиях своих проектов строители гидросооружений.
Ничуть не лучше ведут себя и обычные граждане, не считающие нужным убрать за собой мусор после отдыха на берегу. Качество воды Азовского моря зависит от хозяйствования 18 регионов России и пяти регионов Украины.
Отдельная история — загрязнения, поступающие с Донбасса, из Харькова, Мариуполя. Учёный, профессор, доктор геолого-минералогических наук Анатолий Иванович Гавришин проводил мониторинг на загрязнение различными примесями грунтовых вод. Так вот, минерализация в последние годы возросла в разы. Сейчас только в Восточном Донбассе заброшены около 300 шахт.
Это приводит к проседанию почвы, выделению мёртвого воздуха (часть рудничной атмосферы, смесь двух газов N2 и CO2) и к подтоплению земель грунтовыми водами.
Так, например, пробы из скважины на ул. Заречной в хуторе Волченском (район Каменска-Шахтинского), где минерализация раньше составляла менее одного грамма на литр, сейчас показывают 12,5 г/л. Такую жидкость уже нельзя пить. А грунтовая вода, взятая из затопленной шахты, по цвету напоминает чёрный кофе.
Сточные канавы…
«Арал мы уже потеряли, принесли его в жертву хлопковой лихорадке. И Азовское море скоро может повторить его судьбу, если мы также будем преследовать только экономические интересы, совершенно не учитывая законы природы. — Кандидат геолого-минералогических наук Евгений Анатольевич Нырков разворачивает карту Азовии: красный цвет, обозначающий зону экологического бедствия, сгущается в районе городов Ростова и Новочеркасска. — Самая загрязнённая часть Азовии — Тузловский бассейн. Здесь максимальная экологическая опасность. Именно на эту территорию с речной водой попадают сотни миллионов тонн всевозможных отходов.
Небольшая река Тузлов ежегодно выносит в Дон до 426 тысяч тонн в год растворённых вредных веществ. Это больше, чем по одной тонне в день. В конечном счёте, всё это попадает в Азовское море и в наш водопровод. Кроме Тузлова в Дон впадает много других рек, которые, к сожалению, всё больше становятся похожи на сточные канавы.
По данным наших экологов в Дон ежегодно сбрасывается 453 миллиона тонн загрязняющих веществ. Кроме сбросов, в последнее время растёт уровень грунтовых вод. Это отчасти происходит из-за интенсивной застройки, увеличивающей давление на грунт и перекрывающей основные стоки.
Добавляют перцу и частные фермерские хозяйства, большинство из них безобразно, и в основном бесконтрольно, безнаказанно используют сельхозземли и ирригацию. И с каждым годом темп овражной эрозии ускоряется.
Мрём как мухи?
Водосбор Азовского моря в прессе называют территорией экоцида, и Евгений Нырков не считает это определение слишком большим преувеличением.
«Давайте рассмотрим это на примере бассейна водосбора реки Дон. Он состоит из пяти участков: Верхний Дон (от истока до впадения Хопра), Бассейн Хопра, Средний Дон (между впадением Хопра и Северского Донца), Северский Донец (российская, украинская и донбасская части) и Нижний Дон (ниже впадения Северского Донца).
Анализ данных за последние годы, полученных из открытых источников Федеральной службы государственной статистики РФ, позволил определить в бассейне водосбора реки Дон районы с самой сложной демографической ситуацией. Очень высокие показатели естественной убыли населения с тенденцией к ухудшению в бассейнах Хопра, Верхнего Дона и Северского Донца.
К примеру, если в 2012 году в районе Северского Донца число смертей (на каждые 10 тысяч населения) превышало число рождений на 49 человек, то уже в 2017 году этот показатель вырос до 110. Не так плохо обстоят дела в районе Нижнего Дона, здесь в 2012 году (в пересчёте на те же 10 тысяч человек) умерших было на шесть человек больше, чем родившихся, а в прошлом году эта разница составила всего два человека».
Конечно, не все демографические провалы связаны с экологией. Никто не отменял традиционные деградирующие факторы российской глубинки: высокий уровень безработицы, плохое медицинское и жилищно-коммунальное обслуживание, бездорожье, дискомфортные условия проживания, и, как следствие, пьянство, депрессии, болезни. Но, в любом случае, состояние окружающей среды и наше здоровье напрямую связаны.
Если мы и дальше будем бездумно брать от природы, ничего не отдавая взамен, то экологическая катастрофа Азовского моря неминуема, уверены учёные.
Нужна программа спасения
Руководитель региональной общественной организации «Центр социальных инициатив» и исполнительный директор проекта «Спасём Азовию» Михаил Ивантей:
«Необходима отдельная государственная программа для Азовского моря. В ней должны учитываться все функциональные направления: от экологии до дележа ресурсов (рыбных, например) и всех нюансов судоходства. Не надо забывать, что отношение к Азовскому морю имеют два субъекта: Россия и Украина. Поэтому такая программа не может быть реализована только нашей стороной.
Сейчас Украина не может и не хочет заниматься проектом Азовии. Наоборот, идёт расторжение всех ранее достигнутых договорённостей с Россией. Пока политический вектор не изменится, все наши начинания по спасению Азовского моря можно считать лишь благими намерениями.
Солёное море?
Заведующая лабораторией гидрологии Азовского НИИ рыбного хозяйства Светлана Жукова:
«Да, солёность Азовского моря повышается, сейчас её среднегодовое значение составляет 13,80 промилле. Это максимальное значение солёности за период наблюдений с 1911 по 2017 годы. Подобная солёность отмечалась ещё в 1976 году. Тогда она составляла 13,76 промилле.
Повышение солёности приводит к уменьшению ареалов обитания проходных и полупроходных видов рыб Азовского моря, и возможны изменения видового разнообразия: на смену современным обитателям моря могут прийти солоноватолюбивые гидробионты.
Но процесс осолонения не связан с загрязнением воды. Формирование солёности — это климатообусловленный процесс. В многолетнем разрезе изменение солёности — явление циклическое. Современное повышение солёности Азовского моря связано главным образом со снижением материкового стока, и особенно реки Дон. Маловодная фаза (значения ниже среднемноголетних) стока началась в 2007 году.
Забудем о границах
«Беда в том, что административные границы — это не водные границы. Реки текут, не считаясь с политическими амбициями, — говорит международный эксперт по экологической безопасности Владимир Данилов. — Чтобы эффективно заниматься вопросами состояния Азовии и природообустройством её межрегиональных территорий, необходимо создавать совместные дирекции всех водосборов.
Проблему можно решить только в комплексе! Нужно, чтобы согласованно действовали все представители территорий водосбора Азовского моря. При управлении бассейнами рек человек должен отвлечься от геополитики и сосредоточиться на экологии.
Ведь есть же положительные примеры: в Европе созданы общие дирекции для Рейна (Франция, Германия) и Одра (Чехия, Польша, Германия), бассейном реки Парана занимаются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. В Северной Америке США и Канада объединили усилия для спасения Великих озёр.
У России тоже есть опыт участия в таких межгосударственных программах, как «Возрождение Днепра» (Россия, Белоруссия, Украина), «Каспий» (Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркмения, Иран), «Балтика» (Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия).
Нужно создать систему, опирающуюся не на административные границы, а на законы природы, это должна быть единая система мониторинга и управления состоянием окружающей среды. Но у нас по проекту спасения Азовии всё вязнет в чиновничьей волоките. И хотя эти проблемы уже обсуждались депутатами Государственной Думы, нужно выходить на президента РФ.