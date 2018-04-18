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В Архангельском облсобрании снова обсудят возвращение к прямым выборам мэра
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В Архангельском облсобрании снова обсудят возвращение к прямым выборам мэра 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Пока жители Вельска выходят на митинги за возврат к прямым выборам, в Архангельске вновь заговорили на эту тему. В Архангельское областное собрание депутатов внесен законопроект о возврате к прямым выборам глав городов и районов.
Эта идея обсуждается не впервые. В прошлом году партия «Парнас» трижды пыталась внести законопроект на обсуждение — безуспешно.
— Чтобы вопрос был принят либо отклонен, для этого нужно, чтобы он вышел на обсуждение и голосование. «Парнас» таким образом делали документы, что их вопрос не доходил до сессии. Когда «Парнас» в последний раз проект закона выложили на рассмотрение, и он был снова отклонен, я прямо с трибуны сказал, что так дело не пойдет. Ко мне было множество обращений, что люди хотят выбирать власть. В этот раз эта инициатива обязательно дойдет до сессии, будет обсуждена и рассмотрена, — рассказал в беседе в 29.ru автор проекта, депутат Архангельского областного собрания депутатов Юрий Шаров.
Законопроект будет рассмотрен на майской сессии областного собрания.
Прямые выборы мэра в Архангельске отменили в 2014 году. Игорь Годзиш, выбранный в 2015 году, первый глава города, кого не выбирали сами жители Архангельска. Недавние выборы 27 марта в Вельске — первые выборы, когда главу города выбирал не народ, а комиссия.
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