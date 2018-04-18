В «РГ» пройдет круглый стол о будущем рыбной отрасли 

В ходе круглого стола эксперты планируют обсудить следующие вопросы:
— необходимость сохранения «исторического принципа» распределения квот на вылов краба и рыбы;
— в чем недостаток электронных аукционов;
— к чему приведут концептуальные изменения действующего законодательства;
— подорожает ли рыба;
— каковы перспективы развития рыбной отрасли;
— чем опасен лоббизм личных интересов.
К участию в мероприятии приглашены:
— Илья Шестаков — руководитель Федерального агентства по рыболовству, Петр Савчук — заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству, Михаил Абызов — министр по вопросам Открытого правительства, Александр Шохин — президент РСПП, Герман Зверев — президент ВАРПЭ, член Правления РСПП, Александр Дупляков — президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока, Вячеслав Зиланов — председатель КС «Севрыба», Татьяна Соколова — исполнительный директор НО «Ассоциация краболовов Севера», Алексей Заплатин — заместитель директора ООО «Омега-трейд», Константин Иванников — юрист НП «СЗРК».
В дискуссии также примут участие ведущие экономисты, политологи, общественные деятели: Евгений Ясин, российский экономист, государственный и общественный деятель, Глеб Кузнецов — политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора, Михаил Делягин — российский экономист, публицист и политик, Михаил Хазин — российский экономист, аналитик, политолог, Никита Кричевский — российский экономист и публицист, Александр Савельев — руководитель информационного агентства по рыболовству.