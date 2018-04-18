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19 апреля состоится День единого приема граждан в УФМС
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19 апреля состоится День единого приема граждан в УФМС 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
19 апреля 2018 года с 14:00 до 20:00 в отделах аппарата и структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве пройдет День единого приема граждан. Цель мероприятия — повышение уровня доступности и открытости службы судебных приставов для граждан, оказание гражданам юридической помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов.
Прием граждан и представителей организаций должностными лицами УФССП России по Москве будет проводится:
начальниками отделов — старшими судебными приставами и их заместителями в структурных подразделениях Управления;
начальниками профильных отделов аппарата Управления в порядке живой очереди по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д.5.
Прием граждан и представителей организаций руководителем Управления и его заместителями будет проходить по предварительной записи по телефонам:
к руководителю Управления Замородских Сергею Григорьевичу,
8 (495) 981-67-25 (помощник руководителя Каналес Эдуардо);
к заместителю руководителя Управления Бугаевой Наталье Юрьевне,
8 (495) 558-03-42 (помощник заместителя руководителя Нагаева Алия Муртазовна);
к заместителю руководителя Управления Хачирову Рустаму Тазретовичу,
8 (495) 651-85-23 (помощник заместителя руководителя Балаболина Елена Игоревна);
к заместителю руководителя Управления Никифорову Михаилу Михайловичу,
8 (499) 270-59-58 (помощник заместителя руководителя Хроменко Наталья Сергеевна);
к заместителю руководителя Управления Клименко Евгении Александровне,
8 (499) 558-19-44 (помощник заместителя руководителя Гришакина Валентина Викторовна);
к заместителю руководителя Управления Салихову Алмазу Равкатовичу,
8 (499) 981-67-54 (помощник заместителя руководителя Шалаева Ксения Олеговна);
к заместителю руководителя Управления Савостову Владимиру Анатольевичу, 8 (495) 981-67-31  (помощник заместителя руководителя Чуракова Елена Владимировна).
Вход в здание Управления и его структурные подразделения, а также прием граждан и представителей организаций будет осуществляться строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность граждан и (или) документа, подтверждающего полномочия.
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