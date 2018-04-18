19 апреля состоится День единого приема граждан в УФМС

19 апреля 2018 года с 14:00 до 20:00 в отделах аппарата и структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве пройдет День единого приема граждан. Цель мероприятия — повышение уровня доступности и открытости службы судебных приставов для граждан, оказание гражданам юридической помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов.

Прием граждан и представителей организаций должностными лицами УФССП России по Москве будет проводится:

начальниками отделов — старшими судебными приставами и их заместителями в структурных подразделениях Управления;

начальниками профильных отделов аппарата Управления в порядке живой очереди по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д.5.

Прием граждан и представителей организаций руководителем Управления и его заместителями будет проходить по предварительной записи по телефонам:

к руководителю Управления Замородских Сергею Григорьевичу,

8 (495) 981-67-25 (помощник руководителя Каналес Эдуардо);

к заместителю руководителя Управления Бугаевой Наталье Юрьевне,

8 (495) 558-03-42 (помощник заместителя руководителя Нагаева Алия Муртазовна);

к заместителю руководителя Управления Хачирову Рустаму Тазретовичу,

8 (495) 651-85-23 (помощник заместителя руководителя Балаболина Елена Игоревна);

8 (499) 270-59-58 (помощник заместителя руководителя Хроменко Наталья Сергеевна);

к заместителю руководителя Управления Клименко Евгении Александровне,

8 (499) 558-19-44 (помощник заместителя руководителя Гришакина Валентина Викторовна);

к заместителю руководителя Управления Салихову Алмазу Равкатовичу,

8 (499) 981-67-54 (помощник заместителя руководителя Шалаева Ксения Олеговна);

к заместителю руководителя Управления Савостову Владимиру Анатольевичу, 8 (495) 981-67-31 (помощник заместителя руководителя Чуракова Елена Владимировна ).

Вход в здание Управления и его структурные подразделения, а также прием граждан и представителей организаций будет осуществляться строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность граждан и (или) документа, подтверждающего полномочия.