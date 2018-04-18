Ереванские каникулы: путеводитель по отдыху в столице Армении

Майские праздники уже на носу, а за ними, меньше чем через месяц, начнется сезон отпусков. Пора уже задуматься о том, как распланировать свой отдых. Если шашлыки на даче и курорты Краснодарского края уже наскучили — у редакции «МИР 24» есть для вас свежая идея. Поезжайте в Ереван . А мы вам в подробностях расскажем, как сделать отдых в Армении незабываемым.

Как добраться

{} Знакомство с Ереваном начинается в международном аэропорту «Звартноц» — врата в столицу Армении. Аэровокзал расположен в 12 километрах от Еревана, режим работы — круглосуточный. На территории аэропорта созданы все условия для удобства пассажиров: здесь работают представительства банков, почты, ресторан, бар, магазины, пункт по обмену валюты, парковка на 250 автомобилей, которой пользоваться первые 10 минут можно бесплатно. В аэропорту есть медицинские кабинеты, специальные комнаты со всем необходимым для ухода за детьми, работает зона wi-fi. Есть отдельный VIP-терминал, зал для проведения деловых встреч, в котором есть телефоны, факс, интернет. Для комфортного отдыха пассажиров «Звартноц» также предоставляет комнаты с телевизорами, компьютерами, душевыми кабинами.

Чтобы добраться до Еревана можно воспользоваться услугами маршрутных такси и автобусов, стоимость проезда — 250 драмов ($0,5), время следования от 20 до 40 минут, стоянка рядом с выходом из терминала. В город можно уехать также на такси, стоянка находится сразу у выхода аэропорта. Стоимость услуги складывается из двух компонентов: 400 драмов ($0,8) — посадка и за каждый километр — 250 драмов ($0,5), оплата производится по счетчику. Средняя стоимость проезда — 2000-4000 драмов ($4–8,) в зависимости от места назначения. Еще одна услуга — аренда автомобиля. Цены начинаются от $45 в день.

Где остановиться

{} Плоды строительного бума последних лет в Армении сразу бросаются в глаза. И значительную часть составляют новые отели и гостевые дома. Только в Ереване их сотни, территориальный разброс — от окраин до самого центра. Естественно, чем ближе к нему, тем цена выше. Однако, каждый сможет найти себе приемлемое и доступное жилье: стоимость в отелях и гостиницах начинается от $60 за ночь. В зависимости от пакетов услуг в цену может входить завтрак, пользование баром, прачечной и т.д. Практически все отели предоставляют бесплатный беспроводной интернет, автостоянки, имеют сувенирные магазинчики и сотрудничают с экскурсионными бюро, так что заказать тур по достопримечательностям можно прямо из гостиницы.

Теперь о номерах. Их интерьер выполнен в виде разнообразных дизайнерских решений — от этностиля до модерна. Номера оснащены всей необходимой бытовой техникой: телевизором, кондиционер, холодильником и даже принадлежностями для приготовления кофе и чая. Персонал отелей и не только на ресепшне владеет как минимум русским и английским языками. Преимуществом гостиниц, расположенных в центре города, является возможность добраться пешком за несколько минут до главных историко-культурных очагов и знаковых мест армянской столицы, например, Оперного театра, площади Республики, архитектурно-паркового комплекса «Каскад», музея-института древних рукописей «Матенадаран», искусственного водоема в самом сердце Еревана «Лебединое озеро» с аллеей и многочисленными кафе вокруг.

Кроме классических отелей, в Ереване можно снять апартаменты и номера в гостевых домах, средняя стоимость — в размере $30-40 в день. Основным отличием гестхаусов является домашняя атмосфера. Уютные номера с каждодневной уборкой, традиционная армянская кухня, свежие фрукты и овощи, забота хозяев и в качестве «бонуса» — их рассказы о Ереване и советы гостям-туристам — где побывать в столице и что нового можно увидеть и попробовать. Эту «гид-информацию» они с удовольствием предоставляют своим постояльцам во время периодически организуемых вечерних посиделок за чашечкой кофе или чая с домашней выпечкой.

И, наконец, для самых экономных, беззаботных молодых влюбленных, бэкпэкеров или просто решивших попробовать что-то новое, выйдя за рамки традиционных гостиничных услуг, гостеприимный Ереван предлагает широкий ассортимент хостелов. Эти современные туристические «общежития» манят, в первую очередь, максимальной ценовой доступностью: в среднем койка на ночь обойдется в $4-5. Пакет услуг включает кровать в общем номере и отдельные комнаты, общую кухню, снэк-бар, террасу для загара, бесплатный прокат велосипедов. Наличествует и минимальный необходимый набор техуслуг: Wi-Fi, телевизор, телефон, кондиционер. Стойка регистрации хостелов работает круглосуточно.

Что посмотреть

{}«Анрапетутян грапарак» или просто «Грапарак» — сердце столицы Армении, одно из красивейших мест, особенно вечерами, когда площадь освещается сочными ярко-красно-оранжевыми огнями, а поющие фонтаны «заводят свою песню». Срединная часть площади словно устлана гигантским ковром из разноцветных каменных плиток и окружена знаковыми сооружениями: Национальной картинной галереей, Домом Правительства, на котором установлены главные часы страны, зданиями Главпочтамта и одного из самых знаменитых в мире отелей. Именно глядя на них можно прочувствовать атмосферу «Розового Еревана» — фасады этих зданий и близлежащих домов облицованы розовым и красным туфом. Кроме вышеупомянутых «поющих» фонтанов здесь расположены «пулпулаки» — питьевые фонтанчики. Название происходит от звука журчания воды, когда выплескивается из горлышка — «пул-пул». Кстати, вода в Армении, особенно в Ереване, — одна из лучших в мире: чистая, вкусная и богатая микроэлементами.

Рядом с площадью Республики расположены парк, усеянный кафе, и знаменитый «Вернисаж» — популярная среди туристов ярмарка под открытым небом. Это своеобразный «блошиный рынок», где можно купить handmade работы армянских мастеров и произведения декоративно-прикладного искусства на любой вкус: картины, иконы, ковры, кресты-хачкары, дудук, ювелирные изделия, нарды, кофеварки-джазве и другие предметы быта из полудрагоценных камней, дерева, стекла, керамики, а также классический антиквариат. Здесь же можно приобрести разные пряности и приправы. Цены на товары на этом ярком, шумном рынке колеблются от пары долларов до нескольких тысяч, но переступающий порог Вернисажа должен помнить, что здесь в ходу негласная «традиция» — можно и нужно торговаться, но обязательно что-нибудь купить, хотя бы какую-нибудь безделушку. И не забывайте, что работает «блошиный рынок» только по выходным.

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Неподалеку от главной площади Еревана находится еще одна, не менее почитаемая и любимая как жителями столицы, так и ее гостями, площадь Свободы или как ее еще называют ереванцы — «Театральная». Здесь находится Национальный Академический театр оперы и балета им. Александра Спендиаряна — культурный очаг, прославленный на всем постсоветском пространстве. На сцене Оперного театра выступали и выступают известные оперные певцы, танцоры балета, музыканты и дирижеры, ставятся постановки жемчужин мировой классики. Спектакли идут практически каждый день в вечернее время, цена билетов начинается с $5-6. Само здание театра является одной из достопримечательностей Еревана, с историей и закулисьем которого можно ознакомиться с помощью опера-тура — он проводится периодически. На «Театральной» площади интересно будет и детям — здесь действуют разнообразные аттракционы, установлены игровые аппараты, сдаются в прокат детские автомобили. Развлечения для малышей удовольствие недорогое: проезд на электромобиле — а это несколько кругов — стоит около доллара. Примерно столько же составляет цена билета на аттракционы.

В нескольких шагах от площади и Оперного театра раскинуто «Лебединое озеро» — искусственный пруд с аллеей и многочисленными кафе вокруг. Название этой зоны отдыха выбрано неслучайно — в водоеме плавают живые лебеди. Наблюдать за ними можно абсолютно бесплатно, а вот посиделки в близлежащих кафе обойдутся в среднем в $8-10 на человека. Насладившись релаксом на свежем воздухе, желающие отовариться в модных магазинчиках могут перейти улицу и оказаться на Северном проспекте. Это «бульвар бутиков» самых разных известных брендов. Кроме того, здесь находятся и гламурные рестораны, бистро, лаунж-бары.

В Армении знают толк в искусстве еды. Ереван — идеальное место для гурманов. Армянская кухня известна во всем мире и выделяется обилием сочных, хорошо прожаренных мясных и рыбных блюд, острыми специями, богатой выпечкой. Таверны национальной кухни раскинули сети по всему городу. Сытный обед или ужин по-армянски обойдется в среднем в $20 на человека. В Ереване можно попробовать и деликатесы европейской, азиатской, ближневосточной, средиземноморской кухни. В этих ресторанах средние затраты на персону составят $35-40. Чтобы провести праздное времяпрепровождение, можно посетить бары, клубы и пабы, где посетителям предложат самые разные напитки: от пива и вина разных сортов до текилы, виски и коктейлей. «Отдельная песня» в мире Бахуса — армянский коньяк. Его можно попробовать практически в любом заведении, однако истинные ценители этого божественного янтарного напитка предпочитают именно наслаждаться им под звуки неповторимого джаза и блюза. Подобный праздник души и вкуса можно устроить, посетив известные на весь Ереван джаз-клубы и андерграундные «погребки». Но надо понимать, что «королевский отдых», естественно, не может стоить дешево — средний счет может составить $50.

Познакомиться с технологией производства коньяка и прочувствовать атмосферу «царства янтарного напитка» удастся при посещении заводов. По будням с девяти утра до четырех часов дня там организовывают экскурсионные туры, во время которых туристам показывают и рассказывают, как создается коньяк, предоставляют возможность посетить погреб, где в бочках выдерживается напиток, в выставочном зале можно увидеть именные бочки знаменитых людей, а также принять участие в дегустации. Стоимость экскурсии — от 10 до $20, в зависимости от вида турпакета и вида коньяка, который преподнесут во время дегустации.

Любителям прогулок в парках и ценителям новаторского искусства стоит зайти в архитектурно-парковый комплекс «Каскад». Это одно из самых известных мест в центре Еревана. Комплекс представляет собой сквер с многочисленными скульптурами знаменитых архитекторов-модернистов. По обеим сторонам парка расположены кафе и ресторанчики. Дойдя до конца парка, попадаешь к Большому Каскаду, имеющему оригинальные архитектурные решения, например, вода падает из труб, образующих узоры и традиционные символы Армении. Каскад с двух сторон обрамлен гигантской лестницей, содержащей сотни ступенек и несколько ярусов, украшенных водопадами, фонтанами и скульптурами. Лестница поднимаются вверх по склону к обелиску «Возрожденная Армения». Кстати, подняться можно и по эскалатору, размещенному внутри монументального сооружения. Там же находится и Центр искусств Гафесчяна — американского мецената армянского происхождения, собравшего со всех концов света работы именитых художников и скульпторов: Григора Ханджяна, Фернандо Ботеро Марка Шагала , Аршила Горки, Энди Уорхола и других. Центр искусств открыт каждый день кроме понедельника с десяти утра до пяти вечера. Вход в некоторые выставочные залы бесплатный, но чтобы попасть в небольшие музеи надо взять билет, он стоит $2.

Чтобы картина визита в Ереван стала целостной — надо обязательно побывать в «Матенадаране» — Институте древних рукописей имени Святого Месропа Маштоца, одно из крупнейших в мире хранилищ. Его фонды насчитывают более 100 тысяч древних рукописей и старинных архивных документов, уникальная коллекция первопечатных и старопечатных армянских книг, сочинения античных и средневековых армянских историков, писателей, философов, математиков, географов, врачей, переводы трудов древнегреческих, сирийских, арабских, латинских ученых. Коллекция «Матенадарана» является ценной научно-исторической базой для изучения истории и культуры не только Армении, но и соседних народов Кавказа, Ближнего и Среднего Востока. Здесь хранится более двух тысяч рукописей на иврите, арамейском, арабском, греческом, японском, персидском языках. «Матенадаран» имеет особое значение и как художественный музей, где представлена неповторимая коллекция книжной миниатюры и живописи, образцы древнего декоративно-прикладного творчества. Само здание «Матенадарана» выполнено в духе традиций национального зодчества XII-XIII веков. Перед входом воздвигнуты памятники Святому Месропу Маштоцу — создателю армянского алфавита и письменности и другим выдающимся мыслителям древней Армении. Вход в «Матенадаран» открыт со вторника по субботу.

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Чтобы окунуться в атмосферу древности и побывать у самых истоков Еревана — надо отправиться на юго-восточную окраину города, к холму Арин-Берд. Название переводится, как «Крепость Ариев». Там находятся руины древнего города-крепости Эребуни — предшественника современного Еревана. В первую очередь там можно увидеть «паспорт» Еревана — каменную плиту, на которой клинописью высечена дата основания города-цитадели в 782 году до н.э. царем Аргишти I. Крепость Эребуни была окружена тремя мощных рядами стен, внутри находились архитектурный комплекс с дворцом, площадью, храмом, бытовыми сооружениями. На некоторых сохранившихся постройках видны фрагменты фресок, изображающие военные походы, охоту, сельскохозяйственную деятельность. У подножия холма открыт Музей «Эребуни», где собраны образцы археологических находок из города-крепости. Кстати, в 2012 году город Эребуни журнал «Forbes» включил в список девяти самых древних крепостей мира.

Обитель памяти — Мемориальный комплекс Цицернакаберд, построенный в память о жертвах Геноцида армян 1915 года. Расположен на одноименном холме Цицернакаберд — в переводе с армянского означает «Крепость ласточки». Вдоль мемориала стометровая «Стена траура» с названиями городов и деревень, по которым проходил путь депортированных во время геноцида армян. Перед монументом установлена 44-метровая стела, которая символизирует волю армянского народа к возрождению. Рядом — постамент, образованный из двенадцати больших каменных плит. Они символизируют 12 провинций Османской империи, в которых происходили массовые убийства армян в годы Первой мировой войны. В центре постамента, на глубине 1,5 метров горит вечный огонь, к которому люди возлагают цветы в память о невинно убиенных.

На территории мемориального комплекса построен и Музей-институт геноцида, где собраны документальные свидетельства первого геноцида XX века. Неподалеку от музея находится аллея, где иностранные высокопоставленные лица и знаменитые зарубежные гости сажают деревья в память о жертвах геноцида.

И это еще только Ереван, и это еще далеко не все. Вряд ли у вас получится оценить все красоты и достопримечательности Армении за время небольшого отпуска, но хотя бы прикоснуться к прекрасному точно стоит.

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