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Тест по истории впервые пишут сразу во всех регионах России
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Тест по истории впервые пишут сразу во всех регионах России 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России началось масштабное тестирование по истории, посвящённое Великой Отечественной войне. Участие в акции принимает более полумиллиона человек, и впервые она охватила все регионы России.
Тест пишут студенты, школьники, граждане более старшего возраста, в том числе депутаты Госдумы.
«Очень важно отстаивать правду об истории. Если духовные силы страны иссякнут, то никакое государственное устройство, промышленное развитие не спасёт её от гибели. Эти слова Александра Солженицына как будто обращены к нам. Где черпать силы для этого? Один из ответов — история России», — сказала зампредседателя Комитета по экономполитике Альфия Когогина.
Она подчеркнула, что акцию поддерживает фракция Госдумы «Единая Россия»: «так как она прививает интерес к истории молодежи. Мы понимаем, насколько важно сохранять память о Войне и для наших детей, и для детей их детей», — добавила парламентарий.
Сегодня работает более шести тысяч площадок — во всех регионах России и 32 иностранных государствах.
«Тест проходит на шести иностранных языках. Уже прислали свои ответы из Китайской Народной Республики », — рассказала председатель Молодежного Парламента при Госдуме Мария Воропаева.
Масштабное тестирование по истории проводят с 2015 год по инициативе Молодежного парламента при Госдуме. Тест можно пройти на площадках в образовательных и культурных учреждениях, принявших участие в международной акции, а также онлайн — на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией».
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