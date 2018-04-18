Мельников: отсрочка новых санкций США не отложит рассмотрение контрсанкционного проекта

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Решение США отложить введение новых санкций против РФ не скажется на сроках и ходе рассмотрения российским парламентом законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Об этом заявил в среду ТАСС первый вице-спикер Госдумы , один из авторов инициативы Иван Мельников КПРФ ).

"Решение США отложить введение новых санкций против РФ не скажется на сроках и ходе рассмотрения контрсанкционного законопроекта, так как он был внесен в качестве ответа на предыдущий пакет ограничительных мер", — сказал Мельников.

Как сообщал ТАСС, Госдума рассмотрит проект закона о контрсанкциях РФ в отношении США в первом чтении 15 мая. Документ был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером палаты Вячеславом Володиным . Он разработан «как ответная мера на вызовы США, его должностных лиц, выраженных в их недружественных и неконструктивных действиях о введении „санкций“ в отношении РФ в целом, так и ее граждан и юридических лиц», говорится в пояснительной записке.

В соответствии с законопроектом правительству РФ «предоставляются полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, направленных прежде всего на устранение США так называемых актов недружественного характера». Среди них — запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Исключение составит только их ввоз в Россию из США и стран, поддерживающих политику Вашингтона, для «целей личного пользования».