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Мельников: отсрочка новых санкций США не отложит рассмотрение контрсанкционного проекта
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Мельников: отсрочка новых санкций США не отложит рассмотрение контрсанкционного проекта 

ТАСС 7 минут назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Решение США отложить введение новых санкций против РФ не скажется на сроках и ходе рассмотрения российским парламентом законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Об этом заявил в среду ТАСС первый вице-спикер Госдумы, один из авторов инициативы Иван Мельников (КПРФ).
Ранее газета The Washington Post сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила посольство России в Вашингтоне об отсутствии намерения вводить новые санкции против РФ. В МИД России изложенные в публикации факты подтвердили.
"Решение США отложить введение новых санкций против РФ не скажется на сроках и ходе рассмотрения контрсанкционного законопроекта, так как он был внесен в качестве ответа на предыдущий пакет ограничительных мер", — сказал Мельников.
Как сообщал ТАСС, Госдума рассмотрит проект закона о контрсанкциях РФ в отношении США в первом чтении 15 мая. Документ был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером палаты Вячеславом Володиным. Он разработан «как ответная мера на вызовы США, его должностных лиц, выраженных в их недружественных и неконструктивных действиях о введении „санкций“ в отношении РФ в целом, так и ее граждан и юридических лиц», говорится в пояснительной записке.
В соответствии с законопроектом правительству РФ «предоставляются полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, направленных прежде всего на устранение США так называемых актов недружественного характера». Среди них — запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Исключение составит только их ввоз в Россию из США и стран, поддерживающих политику Вашингтона, для «целей личного пользования».
Обсуждение в Госдуме отдельных положений законопроекта, вызвавших общественный резонанс, уже началось. 17 апреля Володин и глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов провели встречу с директором Центра паллиативной помощи Москвы, учредителем фонда помощи хосписам «Вера» Анной Федермессер.
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