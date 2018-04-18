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Отношения России и Замбии имеют потенциал для развития, заявила Матвиенко
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Отношения России и Замбии имеют потенциал для развития, заявила Матвиенко 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Отношения России и Замбии динамично развиваются, однако имеют ещё нереализованный потенциал, который следует использовать, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Наши отношения всегда носили дружеский, конструктивный характер. Они развиваются, однако не теми темпами, на которые хотелось бы рассчитывать. У них есть нереализованный потенциал, который необходимо использовать", — сказала она на встрече с председателем Нацассамблеи Замбии Патриком Матибини.
Назвав Замбию «надежным, проверенным временем» партнером России, спикер Совфеда подчеркнула общность позиций обеих стран по принципиально важным вопросам международной актуальной повестки.
"По основным вопросам международной повестки наши позиции совпадают или близки", — отметила Матвиенко.
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