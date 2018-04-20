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RAEX присвоило банку «Альба Альянс» рейтинг «ruВ+»
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RAEX присвоило банку «Альба Альянс» рейтинг «ruВ+» 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Реальное время
RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг банка «Альба Альянс» по новой методологии и присвоило «ruВ+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства. Ранее у банка действовал рейтинг «ruBВ-» с «негативным» прогнозом.
«Снижение рейтинга связано с ужесточением методологических подходов агентства в части оценки конкурентных позиций и стратегических рисков бизнес-модели банка. Давление на рейтинг по-прежнему оказывают убыточность бизнеса и невысокое качество ссудного портфеля», — отмечают в агентстве.
Негативное влияние на рейтинг продолжает оказывать высокая иммобилизация капитала и его неоптимальная структура. Ограничивают рейтинговую оценку волатильность привлеченных средств ЮЛ в отдельные месяцы 2017 года в сочетании с высокой концентрацией ресурсной базы на крупных кредиторах, рост концентрации активных операций на контрагентах, имеющих отдельные признаки юридической или экономической связанности с банком, а также отдельные недостатки в системе корпоративного управления и управления рисками.
Поддержку рейтингу оказали высокая достаточность капитала и его устойчивость к обесценению активов. Положительно на рейтинговую оценку влияют хорошие показатели краткосрочной ликвидности. Позитивное влияние на рейтинг оказали приемлемая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.
Также агентство положительно оценивает готовность собственников банка оказывать поддержку в случае необходимости.
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