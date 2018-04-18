«Сколково» будет сотрудничать с биофармацевтической компанией 

Фонд «Сколково» собирается принять участие в акселерационной программе совместно с биофармацевтической компанией «АстраЗенека». Об этом сообщается на сайте Фонда.
Программа будет реализована для разработчиков инноваций в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней обмена веществ и почек, респираторных и аутоиммунных заболеваний. Договор подписан старшим вице-президентом Фонда «Сколково» по инновациям и Ириной Панариной, генеральным директором «АстраЗенеки».
Около года назад обе компании договорились о стратегическом партнерстве в научно-исследовательской и образовательной деятельности на территории России. Подписанное в мае прошлого года соглашение предусматривает совместную работу в области биоинформатики.