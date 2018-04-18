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Саратовец едва не угробился рядом с правительством Саратовской области
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Саратовец едва не угробился рядом с правительством Саратовской области 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Только по счастливой случайности житель областного центра не угодил в яму на центральной улице Саратова. Саратовец Павел Галактионов сообщил в группе «Говорит Саратов» в социальной сети «Facebook», что шел по улице Московской, когда чудом избежал падения в яму у здания областного правительства.
«О каких вообще безопасных тротуарах в городе можно говорить и собирать совещания, если угробиться можно рядом с Правительством Саратовской области?!» — задается справедливым вопросом житель областного центра.
В качестве доказательства Галактионов опубликовал фотографии злополучной ямы, в которую может попасть другой, более неудачливый пешеход.
Фото: Павел Галактионов
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