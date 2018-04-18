Саратовец едва не угробился рядом с правительством Саратовской области

Только по счастливой случайности житель областного центра не угодил в яму на центральной улице Саратова . Саратовец Павел Галактионов сообщил в группе «Говорит Саратов» в социальной сети «Facebook», что шел по улице Московской, когда чудом избежал падения в яму у здания областного правительства. «О каких вообще безопасных тротуарах в городе можно говорить и собирать совещания, если угробиться можно рядом с Правительством Саратовской области ?!» — задается справедливым вопросом житель областного центра. В качестве доказательства Галактионов опубликовал фотографии злополучной ямы, в которую может попасть другой, более неудачливый пешеход. Фото: Павел Галактионов