Ещё
«Яндекс» запустил онлайн-вещание телеканала «Кубань 24»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

«Яндекс» запустил онлайн-вещание телеканала «Кубань 24» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 апр. — Новая Кубань. Компания «Яндекс» с 13 апреля запустило онлайн-вещание шести региональных телеканалов — ЧГТРК «Грозный», «Татарстан 24» (Казань), «Барс» (Иваново), «26 регион» (Ставрополь), «Волга» (Нижний Новгород) и «Кубань 24» (Краснодар), сообщает пресс-служба Национальной ассоциации телерадиовещателей. Четыре из них являются обязательными общедоступными телеканалами своих субъектов. Ранее в этом году «Яндекс» запустил вещание каналов «ТВ Центр Красноярск», «Астрахань 24» и «Тюменское время», — говорится в официальном сообщении НАТ.
*Краснодарский телеканал «Кубань 24» расширяет зону доступности
Напомним, в марте этого года телеканал «Кубань 24» вышел на интернет-платформу Peers.TV. Как объяснял тогда генеральный директор телерадиокомпании «НТК» Александр Палазов, этот шаг позволил каналу расширить среду вещания. По мнению топ-менеджера, в эпоху развития IT-технологий каналам важно иметь повсеместную доступность. Видимо, следующим шагом в этой стратегии стал выход на онлайн вещание в «Яндекс».
Новая Кубань: последние новости
Фигуранта дела о хищении средств у Минобороны изнасиловали перед смертью в СИЗО Санкт-Петербурга Кубанское дело на Настю Рыбку начнут рассматривать в суде «Работает ФСБ»: краснодарца затолкали в Mercedes, вывезли в лес, били электрошокером в область половых органов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением211
Госдеп пригрозил применить силу против России78
Решена судьба российских банков в SWIFT213
Найдена «подлодка Гитлера»10
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко99
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение