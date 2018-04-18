«Яндекс» запустил онлайн-вещание телеканала «Кубань 24» 

Краснодар. 18 апр. — Новая Кубань. Компания «Яндекс» с 13 апреля запустило онлайн-вещание шести региональных телеканалов — ЧГТРК «Грозный», «Татарстан 24» (Казань), «Барс» (Иваново), «26 регион» (Ставрополь), «Волга» (Нижний Новгород) и «Кубань 24» (Краснодар), сообщает пресс-служба Национальной ассоциации телерадиовещателей. Четыре из них являются обязательными общедоступными телеканалами своих субъектов. Ранее в этом году «Яндекс» запустил вещание каналов «ТВ Центр Красноярск», «Астрахань 24» и «Тюменское время», — говорится в официальном сообщении НАТ.
*Краснодарский телеканал «Кубань 24» расширяет зону доступности
Напомним, в марте этого года телеканал «Кубань 24» вышел на интернет-платформу Peers.TV. Как объяснял тогда генеральный директор телерадиокомпании «НТК» Александр Палазов, этот шаг позволил каналу расширить среду вещания. По мнению топ-менеджера, в эпоху развития IT-технологий каналам важно иметь повсеместную доступность. Видимо, следующим шагом в этой стратегии стал выход на онлайн вещание в «Яндекс».