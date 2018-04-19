В Оренбурге выявили 1000 нарушений пожарной безопасности

Оренбурге завершилась прокурорская проверка торговых центров и мест массового пребывания горожан. Закрыто два торговых центра, вынесено 52 постановления о привлечении к административной ответственности и подано одно заявление в СК.

«Мы проверили многие места массового скопления людей: не только торговые центры, но и спортивные комплексы, театры вплоть до однокомнатных квартир-квестов. В 78 объектах выявлено свыше 1000 нарушений. Вынесено 52 постановления о привлечении к административной ответственности», — рассказал главный прокурор Оренбурга Андрей Жугин

Около 100 объектов ещё не проверено.

По словам представителя общественной группы, участвующей в оценке пожарной безопасности в крупных бизнес-комплексах, Ларисы Рыжовой, самый безопасный торговый центр — мегамолл «Армада»: «Здесь все незначительные нарушения были устранены в кратчайшие сроки. Это технически самый оснащённый комплекс». В «Гулливере», по ее словам, замечание не были устранены. Также нарушения обнаружены и в ТЦ «Кит». Там батутный центр не оснащен первичными средствами пожаротушения.

Напомним, на прошлой неделе закрыли ТК «Три кита». Кстати, оказалось, что он находится на федеральной земле, и его собственник должен государству 16 млн рублей за неуплату арендной платы.

Глава города рассказал, что предприниматели, арендующие комплекс, не пострадают.

«Из семи объектов 4 четыре здания закрыты. 87 арендаторов, которые там находятся, не брошены на произвол судьбы. Мы постарались все учесть. Я думаю, все себя найдут», — прокомментировал Евгений Арапов

Деятельность «Мебельного базара», к которому было не меньше претензий, закрыли постановлением суда 18 апреля. Прокурор города и глава обратили внимание, что в иске в суд помимо приостановления деятельности они просят привести здание в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

В мае завершится срок, предоставленный всем торговым комплексам на устранение нарушений, выявленных в конце декабря МЧС после пожаров оренбургских торговых центров. После этого разговор власти с бизнесом будет протекать исключительно в судебном русле (Иски в отношении «Трех китов» и «Мебельного базара» были возбуждены как крайняя мера, поскольку собственники не выходили на контакт с органами власти и никак не реагировали на сделанные замечания).