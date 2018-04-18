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Говорить о запрете транзита самолетов США преждевременно, считает Соколов
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Говорить о запрете транзита самолетов США преждевременно, считает Соколов 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
НОВО-ОГАРЕВО, 18 апр — РИА Новости. Преждевременно говорить о запрете транзита авиасообщения с США, Минтранс РФ прорабатывает адекватные меры, которые транспортная отрасль может дать на санкции США, заявил журналистам глава ведомства Максим Соколов.
"Мы рассматриваем различные ответы, которые может дать наша страна на введение неправомерных, с нашей точки зрения, санкций. Пока говорить об этом преждевременно, но ответы будут готовы, утверждены и приняты… В том числе обсуждаем и вопросы не запрета транзита, это не совсем правильно «о запрете транзита», это не соответствует тем международным обязательствам, которые приняты нашей страной", — сказал Соколов, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность запрета полетов американских авиакомпаний над территорией России в ответ на санкции.
"Мы прорабатываем адекватные меры, которые может дать, в том числе, транспортная отрасль в ответ на санкции", — отметил он.
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