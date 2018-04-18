Говорить о запрете транзита самолетов США преждевременно, считает Соколов

"Мы рассматриваем различные ответы, которые может дать наша страна на введение неправомерных, с нашей точки зрения, санкций. Пока говорить об этом преждевременно, но ответы будут готовы, утверждены и приняты… В том числе обсуждаем и вопросы не запрета транзита, это не совсем правильно «о запрете транзита», это не соответствует тем международным обязательствам, которые приняты нашей страной", — сказал Соколов, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность запрета полетов американских авиакомпаний над территорией России в ответ на санкции.

"Мы прорабатываем адекватные меры, которые может дать, в том числе, транспортная отрасль в ответ на санкции", — отметил он.