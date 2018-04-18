Глава Дзержинского призвал жителей горокруга поучаствовать в субботнике 21 апреля

Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко призвал жителей городского округа принять участие в общегородском субботнике 21 апреля.

«В рамках месячника по благоустройству 21 апреля в 10:00 на территории городского округа Дзержинский состоится субботник. Приглашаю всех неравнодушных жителей и предприятия нашего города принять участие», — написал Панаморенко в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что основное время уделят уборке территорий. Также в рамках субботника приведут в порядок объекты жилого фонда и дорожной инфраструктуры.