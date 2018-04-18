Я б в нефтяники пошел… Губкинские школьники побывали на месторождении

Учащиеся «Роснефть-классов» на весенних каникулах узнали об особенностях работы нефтяников.

Профессиональные пробы организовали в рамках сотрудничества компании «РН-Пурнефтегаз» и губкинской школы №4 по программе «Планирование профессиональной карьеры». Школьники встретились с руководителями производственных подразделений предприятия, задали вопросы опытным инженерам, рассмотрели геологические карты, схемы и компьютерные программы. Также для старшеклассников организовали экскурсии на месторождения и практические задания.

Профессиональные пробы прошли 24 учащихся «Роснефть-класса». Как сообщили ИА «Север-Пресс» в отделе по взаимодействию со СМИ и общественностью нефтяной компании, все они при желании смогут поступить на целевое обучение. В этом году в вузах-партнёрах «РН-Пурнефтегаз» предоставит места на обучение по трём направлениям: «Геология нефти и газа», «Разработка нефтяных и газовых месторождений», «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».