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Я б в нефтяники пошел… Губкинские школьники побывали на месторождении
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Я б в нефтяники пошел… Губкинские школьники побывали на месторождении 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Учащиеся «Роснефть-классов» на весенних каникулах узнали об особенностях работы нефтяников.
Профессиональные пробы организовали в рамках сотрудничества компании «РН-Пурнефтегаз» и губкинской школы №4 по программе «Планирование профессиональной карьеры». Школьники встретились с руководителями производственных подразделений предприятия, задали вопросы опытным инженерам, рассмотрели геологические карты, схемы и компьютерные программы. Также для старшеклассников организовали экскурсии на месторождения и практические задания.
Профессиональные пробы прошли 24 учащихся «Роснефть-класса». Как сообщили ИА «Север-Пресс» в отделе по взаимодействию со СМИ и общественностью нефтяной компании, все они при желании смогут поступить на целевое обучение. В этом году в вузах-партнёрах «РН-Пурнефтегаз» предоставит места на обучение по трём направлениям: «Геология нефти и газа», «Разработка нефтяных и газовых месторождений», «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
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