Ещё
В Подмосковье грабители связали и ограбили директора ракетной корпорации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье грабители связали и ограбили директора ракетной корпорации 

Свободная пресса 2 часа назад
В Московской области жертвой грабителей стал генеральный директор корпорации «Тактическое Ракетное Вооружение» Борис Обносов. Налетчики похитили из его дома деньги и драгоценности на сумму свыше 7 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Инцидент произошел 16 апреля на улице Колхозная площадь в городе Королев. По словам собеседника издания, трое мужчин в масках проникли на территорию частного дома, где связали проживающего в постройке на участке помощника и забрали у него топор и ключи от коттеджа. После этого налетчики вошли в дом и ударили Обносова обухом топора по лицу.
Грабители связали хозяина коттеджа и его жену и под угрозой топора и ножа выяснили у супругов место, где хранятся деньги и драгоценности. Забрав ценности (420 тысяч рублей, $100 тысяч, 25 серебряных монет и бриллиантовые серьги) преступники скрылись.
В самой корпорации «Тактическое ракетное вооружение» изданию РБК не смогли подтвердить информацию об ограблении.
Новости регионов: Миллиард рублей украли у дольщиков в Хабаровском крае
Свободная пресса: последние новости
О чем мечтает Алла Пугачева за год до 70-летия КПРФ назвала 6 кандидатов в мэры Москвы на праймериз Вице-президента РЖД уволили за лоббирование интересов сыновей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением218
Госдеп пригрозил применить силу против России121
Найдена «подлодка Гитлера»10
Решена судьба российских банков в SWIFT214
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко115
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение