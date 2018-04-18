В Подмосковье грабители связали и ограбили директора ракетной корпорации 

В Московской области жертвой грабителей стал генеральный директор корпорации «Тактическое Ракетное Вооружение» Борис Обносов. Налетчики похитили из его дома деньги и драгоценности на сумму свыше 7 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Инцидент произошел 16 апреля на улице Колхозная площадь в городе Королев. По словам собеседника издания, трое мужчин в масках проникли на территорию частного дома, где связали проживающего в постройке на участке помощника и забрали у него топор и ключи от коттеджа. После этого налетчики вошли в дом и ударили Обносова обухом топора по лицу.
Грабители связали хозяина коттеджа и его жену и под угрозой топора и ножа выяснили у супругов место, где хранятся деньги и драгоценности. Забрав ценности (420 тысяч рублей, $100 тысяч, 25 серебряных монет и бриллиантовые серьги) преступники скрылись.
В самой корпорации «Тактическое ракетное вооружение» изданию РБК не смогли подтвердить информацию об ограблении.
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