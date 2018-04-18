В Подмосковье грабители связали и ограбили директора ракетной корпорации

Инцидент произошел 16 апреля на улице Колхозная площадь в городе Королев . По словам собеседника издания, трое мужчин в масках проникли на территорию частного дома, где связали проживающего в постройке на участке помощника и забрали у него топор и ключи от коттеджа. После этого налетчики вошли в дом и ударили Обносова обухом топора по лицу.

Грабители связали хозяина коттеджа и его жену и под угрозой топора и ножа выяснили у супругов место, где хранятся деньги и драгоценности. Забрав ценности (420 тысяч рублей, $100 тысяч, 25 серебряных монет и бриллиантовые серьги) преступники скрылись.

В самой корпорации «Тактическое ракетное вооружение» изданию РБК не смогли подтвердить информацию об ограблении.