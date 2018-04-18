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Школьный весенний бал устроили в Куркине
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Школьный весенний бал устроили в Куркине 

Управа района Куркино 45 минут назад
Фото: Управа района Куркино
В школе № 1298 района Куркино прошел весенний школьный бал, уже девятый по счету, который посетили более тысячи жителей.
— «Весенний бал в Куркино проводится в марте—апреле. Ежегодно в качестве зрителей и участников бал посещают более тысячи жителей района. С 2014 по 2017 годы бал не проводился, в эти годы проходил фестиваль „Московские звезды“. Сейчас вновь вернулись к проведению бала, — сообщили организаторы бала Мария и Виталий Сазоновы.
Программа вечера состояла из двух отделений. В первом — танцевали старшеклассники, сотрудники и выпускники школы, жители района Куркино. Во втором отделении прошел отчетный концерт танцевально-спортивного клуба „Апельсин“.
После традиционного „полонеза“, „фигурного вальса“ и „польки“ для зрителей прошли показательные выступления Ильи Любушкина и Марии Соболевой. Несмотря на то, что Илья передвигается на инвалидной коляске, это не помешало ему и его партнерше виртуозно станцевать вальс под музыку группы „Scorpions“. (ск)
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