Школьный весенний бал устроили в Куркине

В школе № 1298 района Куркино прошел весенний школьный бал, уже девятый по счету, который посетили более тысячи жителей.

Виталий Сазоновы. — «Весенний бал в Куркино проводится в марте—апреле. Ежегодно в качестве зрителей и участников бал посещают более тысячи жителей района. С 2014 по 2017 годы бал не проводился, в эти годы проходил фестиваль „Московские звезды“. Сейчас вновь вернулись к проведению бала, — сообщили организаторы бала Мария

Программа вечера состояла из двух отделений. В первом — танцевали старшеклассники, сотрудники и выпускники школы, жители района Куркино. Во втором отделении прошел отчетный концерт танцевально-спортивного клуба „Апельсин“.