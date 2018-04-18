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Кубанская энергетика будет развиваться по итальянским технологиям
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Кубанская энергетика будет развиваться по итальянским технологиям 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 апреля — Новая Кубань. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Италии в России Паскуале Терраччано.
Иностранная делегация уже второй раз за год приезжает в Краснодарский край. Паскуале Терраччано подтвердил, что это свидетельствует о серьезности намерений:
— В бизнес-миссии принимают участие 54 компании. Италия готова поддерживать дружеский диалог с Россией в сфере экономики, культуры. Санкции не должны быть нормой, они рано или поздно закончатся.
С губернатором Краснодарского края они обсуждали векторы сотрудничества.
Члены делегации проявляют интерес к таким темам, как медицинская реабилитация, бальнеолечение на основе термальных источников в Сочи и Горячем Ключе и т. д.
Основная сфера, договоренности в которой уже практически достигнуты — зеленая энергетика.
— Для создания ветропарков в крае есть все условия. Если это вызовет интерес у итальянского бизнеса, мы готовы показать площадки для размещения ветропарков, которые, уверен, создадут дополнительную экономику в регионе, — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.
На данный момент по этому поводу уже ведутся переговоры. Вице-губернатор Кубани Василий Швец уточнил, что в ближайшее время будет организована встреча с итальянскими бизнесменами, где детально обсудят вопросы ветроэнергетики.
Еще одним направлением взаимодействия региона и республики может стать производство сельскохозяйственного оборудования.
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