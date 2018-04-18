В Курсаково застрелили собак, напавших на родственника Юрия Лозы

По его словам, некий «гражданин» доставил в Истринскую ветеринарную станцию шесть трупов собак, сообщив, что они были убиты поселке Курсаково, но не объяснив, кем именно.

Ереза отметил, что «гражданин» привез мертвых собак, чтобы специалисты ветстанции исследовали их на бешенство, которого у них обнаружено не было.