В Курсаково застрелили собак, напавших на родственника Юрия Лозы 

В Подмосковье застрелили собак, убивших родственника певца Юрия Лозы, сообщил агентству городских новостей «Москва» главный ветинспектор Московской области Максим Ереза.
По его словам, некий «гражданин» доставил в Истринскую ветеринарную станцию шесть трупов собак, сообщив, что они были убиты поселке Курсаково, но не объяснив, кем именно.
Ереза отметил, что «гражданин» привез мертвых собак, чтобы специалисты ветстанции исследовали их на бешенство, которого у них обнаружено не было.
В марте певец Юрий Лоза рассказал на своей странице в соцсети Facebook, что 19-летнего мужа его племянницы загрызли бродячие собаки. В конце месяца в эфире телешоу «Жить здорово» на Первом канале его ведущая Елена Малышева назвала «недопустимым» то, что стаи собак «носятся» по улицам и убивают людей, в связи с чем их «надо отстреливать».