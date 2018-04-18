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Эстонский правозащитник рассказал, как вести себя во время допроса
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Эстонский правозащитник рассказал, как вести себя во время допроса 

Ридус 1 час назад
Эстонский правозащитник и колумнист «Ридуса» Дмитрий Линтер рассказал, как правильно вести себя при задержании правоохранительными органами и что такое неконвенциональный метод допроса.
«У меня есть некоторый опыт по нахождению под стражей. Я оправдан по нескольким уголовным делам. При этом задерживали меня, в основном, не полицейские, а представители западных спецслужб. Соответственно у меня есть правовой опыт, который я реализую в правозащитной практике, а по образованию я психолог, и прекрасно знаю, как отвечать в случае попадания в определенную ситуацию», — говорит Линтер.
Правозащитник Дмитрий Линтер получил широкую известность во время массовых демонстраций в Таллине против переноса памятника павшим советским солдатам в годы Великой Отечественной воны. В апреле 2007 года он был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков.
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