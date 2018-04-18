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Серебряный бизнес, или «бабушки нашего двора»
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Серебряный бизнес, или «бабушки нашего двора» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Выход на пенсию в России — это, как правило, переход в режим «больница-внуки-огород». Но не у всех.
"Я не могу быть спокойной — сразу состарюсь и умру", — восклицает Татьяна Старовойтова. Она руководит музыкальной школой для взрослых.
Олег Загвоздкин, проштудировав энциклопедии о быте русских крестьян, решил шить косоворотки.
Елена Лашко, отработав нескольких десятилетий бухгалтером и экономистом, реализует «глянцевую мечту» своей жизни в роли стилиста.
"Серебряные" предприниматели — в спецпроекте "Уралинформбюро".
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