Серебряный бизнес, или «бабушки нашего двора»

Выход на пенсию в России — это, как правило, переход в режим «больница-внуки-огород». Но не у всех.

"Я не могу быть спокойной — сразу состарюсь и умру", — восклицает Татьяна Старовойтова. Она руководит музыкальной школой для взрослых.

Олег Загвоздкин, проштудировав энциклопедии о быте русских крестьян, решил шить косоворотки.