В Нижегородской области спустили на воду первый в РФ сухогруз проекта RSD59

Нижегородский судостроительный завод спустил на воду первый из пяти предусмотренных контрактом сухогрузных теплоходов для компании «Пола Райз».

Как сообщает пресс-служба завода, сухогрузное судно проекта RSD59 является первым из пяти, предусмотренных контрактом.

«Это уникальный во многих отношениях сухогруз, который по ряду параметров превосходит ранее построенные сухогрузные суда такого же класса. Судно имеет увеличенные дедвейт и большую вместительность трюмового помещения, обладает лучшей маневренностью. Аналогов ему еще нет в России », — рассказал врио гендиректора завода Михаил Першин

Трехсторонний контракт на строительство пяти сухогрузных теплоходов проекта RSD59 был подписан в декабре 2016 года. Заказчиком по этим судам выступает « Государственная транспортная лизинговая компания » (ГТЛК), грузополучателем — судоходная компания «Пола Райз». Сдача всех судов намечена на 2018 год.

Сухогруз «Пола Макария» представляет собой однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами. Оно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, круглого леса, пакетированных пиломатериалов, металла в связках и рулонах, металлолома, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории В.