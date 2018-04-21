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В Нижегородской области спустили на воду первый в РФ сухогруз проекта RSD59
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В Нижегородской области спустили на воду первый в РФ сухогруз проекта RSD59 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Нижегородский судостроительный завод спустил на воду первый из пяти предусмотренных контрактом сухогрузных теплоходов для компании «Пола Райз».
Сухогрузный теплоход «Пола Макария» сегодня спущен на воду в Нижегородской области. Судно построено на заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для компании «Пола Райз».
Как сообщает пресс-служба завода, сухогрузное судно проекта RSD59 является первым из пяти, предусмотренных контрактом.
«Это уникальный во многих отношениях сухогруз, который по ряду параметров превосходит ранее построенные сухогрузные суда такого же класса. Судно имеет увеличенные дедвейт и большую вместительность трюмового помещения, обладает лучшей маневренностью. Аналогов ему еще нет в России», — рассказал врио гендиректора завода Михаил Першин.
Трехсторонний контракт на строительство пяти сухогрузных теплоходов проекта RSD59 был подписан в декабре 2016 года. Заказчиком по этим судам выступает «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), грузополучателем — судоходная компания «Пола Райз». Сдача всех судов намечена на 2018 год.
Сухогруз «Пола Макария» представляет собой однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами. Оно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, круглого леса, пакетированных пиломатериалов, металла в связках и рулонах, металлолома, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории В.
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