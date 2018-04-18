В «Сахареже» модернизирована котельная

В лечебно-оздоровительном комплексе «Сахареж» Некрасовского района модернизирована котельная, которая обеспечивает теплом сам комплекс, объекты железнодорожной инфраструктуры, а также жилые дома на станции Сахареж.

— В котельной установлено три водогрейных и два паровых котла. Они управляются при помощи индивидуальных пультов, имеющих собственную систему сигнализации и блокировок, — рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Алексей Метельков. — Произведена реконструкция системы топливоснабжения, а также частично реконструировано мазутное хозяйство для хранения дизельного топлива.

Реализация проекта стала возможной после завершения строительства в начале 2017 года межпоселкового газопровода Бурмакино Никольское — Сахареж. Работы проведены за счет средств области и Некрасовского района, при поддержке ОАО «РЖД»

— Проектная документация по техническому перевооружению котельной была подготовлена в 2016 году. В целом на реконструкцию котельной ОАО «РЖД» выделило 25,9 миллиона рублей. Срок окупаемости проекта составит четыре года за счет снижения затрат на содержание объекта и приобретение топлива, — рассказал первый заместитель начальника Северной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» Алексей Механов.

Модернизация котельной позволяет снизить техногенное воздействие на окружающую среду, сохранить природу в районе, улучшить качество пребывания гостей в ЛОК «Сахареж». Снижение выбросов парниковых газов составит 1000 тонн в год, загрязняющих веществ — 66 тонн в год.

— Благодаря модернизации котельной экономия на теплоносителях в ЛОК «Сахареж» будет достигать порядка 70 процентов. Это позволит снизить стоимость путевок для детского и взрослого отдыха. Снижение затрат также даст возможность оживить экономику комплекса и реализовать новые инвестиционные проекты, — отметила директор ЛОК «Сахареж» Марианна Соболева.

— С вводом межпоселкового газопровода Бурмакино — Никольское — Сахареж газификация в районе набирает обороты, — подчеркнул и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников . — Сегодня в населенных пунктах Никольское и Андреевское продолжается строительство распределительных сетей. В перспективе от данного газопровода будет газифицировано 16 населенных пунктов, а значит, голубое топливо придет еще в 450 домовладений.

В этом году в Некрасовском районе в рамках региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» запланировано строительство газораспределительных сетей в населенных пунктах Шишелово и Басово.

В 2019 году по муниципальной программе планируется проектирование газораспределительных сетей в деревнях Коробиха и Якушиха для дальнейшей реализации проектов в рамках региональной программы. Следующий этап — проектирование и строительство газораспределительных сетей в деревне Грешнево и селе Диево-Городище.