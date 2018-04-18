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Чаплин назвал преемников патриарха
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Чаплин назвал преемников патриарха 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Протоиерей Всеволод Чаплин рассказал, кто может стать преемниками патриарха и когда пройдут его выборы. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Незыгарь».
По его словам, точно неизвестно, когда пройдут выборы патриарха. Они могут состояться через многие годы, а могут и очень скоро.
Также он сообщил, по какой логике будут выбирать патриарха. Здесь не будет играть роли уровень близости разных иерархов к российским властям.
Так, около трети делегатов будут не из России. Чаплин подчеркнул, что на сегодняшний день есть два основных кандидата — митрополит Киевский Онуфрий (Березовский) и митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий (Судаков).
А вот у митрополита Илариона (Алфеева) и епископа Тихона (Шевкунова), по мнению протоиерея, нет никаких шансов, несмотря на постоянное упоминание в прессе и возможное давление Кремля.
Кроме того, Чаплин добавил, что ход будущих выборов патриарха может стать неожиданным.
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