Чаплин назвал преемников патриарха

Протоиерей Всеволод Чаплин рассказал, кто может стать преемниками патриарха и когда пройдут его выборы. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Незыгарь».

По его словам, точно неизвестно, когда пройдут выборы патриарха. Они могут состояться через многие годы, а могут и очень скоро.

Также он сообщил, по какой логике будут выбирать патриарха. Здесь не будет играть роли уровень близости разных иерархов к российским властям.

Так, около трети делегатов будут не из России . Чаплин подчеркнул, что на сегодняшний день есть два основных кандидата — митрополит Киевский Онуфрий (Березовский) и митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий (Судаков).

А вот у митрополита Илариона (Алфеева) и епископа Тихона (Шевкунова), по мнению протоиерея, нет никаких шансов, несмотря на постоянное упоминание в прессе и возможное давление Кремля.

Кроме того, Чаплин добавил, что ход будущих выборов патриарха может стать неожиданным.